Milli Eğitim Bakanı\'ndan Spor Eğitiminde Yenilikler

Politika

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Daha küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın sportif yeteneklerini tespit edip o yeteneklerine uygun eğitim öğretim almalarını, bütün eğitim öğretim hayatlarının o spor alanına özgü bir biçimde yürümesini temin edecek bir adım atacağız" dedi.

Ankara'da Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Uluslararası 22'nci Spor Bilimleri Kongresi Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törene; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Halil İbrahim Cicioğlu, Spor Bilimleri Derneği Başkanı Fikret Soyer katıldı. Burada konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu haftanın Öğretmenler Günü Haftası olduğunu vurgulayarak, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, görevi başında ve görevinden sonra hayatını kaybeden öğretmenleri andı.

'MÜFREDATIMIZDA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPTIK'

Bakan Tekin, "Spor denildiği zaman aslında her konuda ilk akla gelen uygulama alanlarından, kamusal alanlardan bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı. Mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev alanı ile ilgili konulara giriliyor. Biz de biliyorsunuz; bu yıl müfredatımızda çok önemli değişiklikleri yaptık. Bizim özellikle uluslararası arenada Türkiye'yle ilgili yazılan raporlarda yer verilen önemli eksikliklerden bir tanesi şuydu; akademik eğitim gündelik hayattaki becerilerle ve toplumsal yaşam becerileriyle örtüşmüyor. Bu yıl müfredatımızı buna göre revize ettik. Bu anlamda en çok üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi kuşkusuz spor, spor kültürü, spor alışkanlıklarının kazandırılması" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI SPORTİF YETENEKLERİNE GÖRE YETİŞTİRMEK İSTEDİK'

Bakan Tekin, spor ve spor eğitiminin sadece sporcularla eğitim anlamında değil, toplumun tamamının bu anlamda hayatını yönlendirmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem çocuklarımızın gündelik hayatta sportif alışkanlıklar kazanmasını hem de beden eğitimi derslerinin daha verimli, daha işlevsel hale gelmesi için ciddi değişiklikler yaptık. 2014 yılında bir uygulama başlattık; proje okulu uygulaması. Proje okulu uygulamasıyla yapmak istediğimiz şey şuydu; Türkiye'deki özellikle sportif eğitim veren orta öğretim kurumlarımızın tematik hale gelmesini arzu ettik. Böyle bir çaba başlattık. İlk örneklerinden bir tanesi, Voleybol Federasyonu'yla yürüttüğümüz Türkiye Voleybol Lisesi. Bugün Türkiye'de bilhassa kadın voleybolu ile ilgili yaşanan gelişmelerde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ortaklaşa yürüttüğü bu projenin çok büyük bir yeri var. Benzeri şekilde Türkiye Futbol Federasyonu ile ortak futbol lisesi açtık. Çocuklarımızı daha erken yaşlarda, sportif anlamda yeteneklerine göre ortaöğretim kurumlarımızı alalım. Burada yetiştirelim. Bunu yaparken de ilgili federasyonlarla beraber çalışalım istedik. Bu beraber çalıştığımız okullarda, örneğini verdiğimiz iki okulda şöyle bir uygulama geliştirdik. Bu okulların sportif anlamındaki derslerle ilgili müfredatını ilgili federasyonlarla yaptık. Akademik kısmını bakanlıktaki ilgili genel müdürlük ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, sportif anlamdaki müfredatını da ilgili federasyonlarla ortak yaptık. Bu bence çok önemli bir adımdı, çok önemli bir başlangıç noktasıydı" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEK DÜZEYDE YETİŞTİRELİM'

Bakan Tekin, tematik spor liselerinin sayısını artıracaklarını belirterek, "Spor liselerimizi bu anlamda tematik hale getirmeye devam edeceğiz. Ancak başka bir başlangıç daha yapıyoruz. İlk örneğini bu yıl Güzel Sanatlar Liseleri'mizle beraber yaptık. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'yle birlikte bir müzik ilkokulu, ortaokulu ve lisesi. Sanatsal yetenekleri ilkokul çağında tespit edip, ilkokul çağından itibaren eğitmek üzere bir projeyi hayatı geçirdik. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren tematik spor liselerimizde benzer bir uygulamayı başlatacağız. Daha küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın sportif yeteneklerini tespit edip o yeteneklerine uygun eğitim öğretim hayatlarını almalarını, bütün eğitim öğretim hayatlarının o spor alanına özgü bir biçimde yürümesini temin edecek bir adım atacağız inşallah. Sportif eğitimi eğer küçük yaşlardan itibaren başlatmazsak, uluslararası arenada sportif başarı anlamında ülkemizi temsil anlamında sporcular yetiştirmekte zorlanırız. Diyoruz ki, 'Gelin Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler bu anlamda size kapılarımızı açıyoruz. Beraber küçük yaşlardan itibarıyla sportif eğitimleri alalım. ve çocuklarımızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek düzeyde yetiştirelim' diyoruz" dedi. Bakan Tekin'in konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekinildi.