Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bağımsızlığı, özgürlüğü, insan hakları güçlü olan bir Suriye devletinin bize de güç katacağına inanıyoruz - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bağımsızlığı, özgürlüğü, insan hakları güçlü olan bir Suriye devletinin bize de güç katacağına inanıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bağımsızlığı, özgürlüğü, insan hakları güçlü olan bir Suriye devletinin bize de güç katacağına inanıyoruz
04.06.2025 17:18
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bağımsızlığı, özgürlüğü, insan hakları güçlü olan bir Suriye devletinin bize de güç katacağına inanıyoruz" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bağımsızlığı, özgürlüğü, insan hakları güçlü olan bir Suriye devletinin bize de güç katacağına inanıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriye Eğitim Bakanlığı arasında 'Bakanlık Birimleriyle İş Birliği Toplantısı' gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasındaki eğitim iş birlikleri değerlendirildi. Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Suriye'deki kardeşlerimizin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve kendi ayaklarının üstüne duran güçlü bir Suriye devleti olarak varlığını arzu ediyoruz. Çünkü bağımsızlığı, özgürlüğü, insan hakları güçlü olan bir Suriye devletinin bize de güç katacağına inanıyoruz. Bizim bakışımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bakışı. Onun bize telkini Suriye'nin bağımsız ve özgür bir devlet olarak mümkün olduğunca güçlendirebileceğimiz kadar, güç verebileceğimiz kadar güç vermemiz yönünde. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Diğer bütün bakanlıklarımız da aynı şekilde bu perspektiften bakıyor" ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK KONUDA İŞ BİRLİĞİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI YAPABİLİRİZ'

Eğitimle ilgili neler yapılabileceğini bakanlık ve Türkiye Maarif Vakfı olarak iki başlık altında değerlendiren Bakan Tekin, "Fiziki bina tasarımlarından teknolojik altyapıya, eğitim öğretim programlarının oluşturulmasından bunların takip edilmesine, sınav mekanizmalarından uluslararası göstergelere birçok konuda iş birliği ve tecrübe paylaşımı yapabiliriz" diye konuştu.

"Türkiye eğitim öğretim ile ilgili temel göstergeler açısından uluslararası raporlarda dikkat çekici bir noktaya gelmiş durumda" diyen Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"2024 Aralık ayında açıklanan TIMSS raporlarında Avrupa'da en iyi ülkeyiz, OECD ülkeleri arasında ise ilk üçteyiz. Öte yandan, eğitimde teknolojik altyapının kullanılması ile ilgili olarak UNDP'nin raporlarında bu alanda neredeyse dünyadaki en iyi ülke olduğumuzun altı çiziliyor. Bu eğitim öğretim yılı başı itibarıyla beceri odaklı müfredat oluşturduk. Bu da OECD'nin ilgili birimleri tarafından iyi uygulama örneği olarak dünyadaki ülkelere anlatılmak üzere değerlendirildi. Mesleki ve teknik eğitimde de çok güzel işler yaptık. Biz iyi olduğumuz her konuda kardeşlerimizin yanında olmak ve onların sorunlarının çözümü için destek olmak isteriz. Yaptığımız işlerin odağında kardeşlik hukukumuzu geliştirecek şeyler olması lazım."

'SİZLERİ SURİYE'DE AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYACAĞIZ'

Suriye Eğitim Bakan Yardımcısı Yousef Annan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, Türkiye'nin Suriye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Annan, "Yüzyıllara dayalı mazisi olan bir ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı'yla aynı zamanda iş birliği içinde bulunmak bizler için çok önemli. Biz halihazırda yeni oluşmuş olan bir ülke için ama ona rağmen elimizden gelen gayreti ortaya koymak için elimizden gelen fırsatları değerlendireceğiz" dedi.

Annan, Bakan Tekin'i ve Türk heyetini, Suriye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirtti. Bakan Yardımcısı Yousef Annan, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko'nun selamlarını ileterek, en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini de söyledi. Bakan Tekin de ziyaretleri için teşekkür ederek, "Suriye'de bulunmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Toplantının ardından Suriye Eğitim Bakanlığı heyeti, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Abdullah Tokur Ortaokulu ve Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Milli Eğitim Bakanı, İnsan Hakları, Yusuf Tekin, Diplomasi, Politika, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bağımsızlığı, özgürlüğü, insan hakları güçlü olan bir Suriye devletinin bize de güç katacağına inanıyoruz - Son Dakika

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