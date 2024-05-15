Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması gündemimizde değil - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması gündemimizde değil

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin, 'Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Bakan olarak yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum.' dedi. Tekin, eğitimcilere yönelik şiddete karşı yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğine ve düzenlemenin içeriğine ilişkin soruları yanıtladı.

15.05.2024 12:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçim öncesi, "Mülakatları kaldıracağız" açıklamasında bulunmuş ancak bu konuda bir adım atılmamıştı. Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav uygulamasının iptali için Danıştay'da dava açtı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise mülakatın kaldırılmasının gündemde olmadığını söyleyerek, "Bakan olarak yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum." dedi.

KAMUDA MÜLAKAT YARGIYA TAŞINDI

Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeyi içeren yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açtı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in dün Resmi Gazete'de yayımlanarak, ilgili yönetmeliğe "Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenir" hükmünün eklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada "Sözlü sınav sisteminin, objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmayan, her türlü suistimale, ayrımcılığa, adam kayırmacılığa açık, denetlenmesi imkansız bir sınav şekli" olduğu belirtilerek dava açıldığı kaydedildi.

"MÜLAKATA KARŞI ÇIKANLAR DÜZENLEMEYİ İPTALE TAŞIYOR"

Yaşanan bu gelişmenin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin eğitim gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Tekin, mülakatla ilgili soruya, "Bir şeyi atlıyorlar. Şu andaki mevcut duruma göre mülakat yüzde 100 etkili öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Yani 'yüzde 100 mülakat etkili olsun' diyorlar. Burada bir çelişki var, anlamakta zorlanıyorum. Biz yönetmeliğimizi yayınladık, süreci ona göre işleteceğiz." sözleriyle yanıt verdi.

Tekin, "Mülakatın tamamen kaldırılması söz konusu mudur?" sorusuna, "Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben Bakan olarak yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre." karşılığını verdi.

Bakanı Tekin, mülakatların kaldırılmasına kapıyı kapattı: Gündemimizde böyle bir şey yok

EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ŞİDDET

Eğitimcilere yönelik şiddete karşı yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğine ve düzenlemenin içeriğine ilişkin soru üzerine Tekin, sürecin bürokratik anlamda tamamlandığını söyledi. Tekin, düzenlemenin önce Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nun gündemine sonrasında ise Genel Kurulun gündemine geleceğini belirtti.

Yusuf Tekin, "Ne tür tedbirler aldığımızı daha önce de açıkladık. Hapis cezalarının artırılması, erteleme taleplerinin reddedilmesi, özel okullardaki öğretmen arkadaşlarımızın aynı şekilde koruma altına alınması... Yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Ancak şunun altını çizmek lazım, bu konular salt yasal düzenlemelerle çözülebilecek konular değil. Hep beraber toplumsal farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Sektördeki bütün paydaşlarımız, toplumun bütün katmanları hep beraber bir farkındalık oluşturmamız sadece öğretmenlik için değil, şiddete maruz kalma potansiyeli olan bütün mesleklerle ilgili gerekiyor. Bunu özellikle istirham ediyorum."

"DÜZENLEME ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KOMİSYON GÜNDEMİNDE"

Düzenlemenin ne zaman geleceğine yönelik sorunun yinelenmesi üzerine Tekin, "Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle komisyon gündemine gelecek. Oradaki tartışmaların seyrine göre Genel Kurul gündemine ne zaman geleceğini de orada göreceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması gündemimizde değil
Kaynak: AA

Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması gündemimizde değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emre Aytekin: 2016 da mezun oldu kardeşim 8 senedir atanamadı bu kadar öğretmen ve adaylarının ahıyla nasıl can vereceksiniz acaba 9 0 Yanıtla
  • Harun Çelik: Tabi kalkmaz eş dost akraba nasıl atanacak yoksa 6 0 Yanıtla
    Bekir Demir: Şakacı komik şey seni. Binlerce öğretmen atanıyor hepsi torpille mi atandı yani? Mülakatın asla kalkmaması lazım. 0 7
  • Bekir Demir: Gelişmiş ülkelerin ve eğitimde bizim ülkemize göre daha ileride olan ülkelerin çoğunda mülakat sistemi uygulanmaktadır. (İngiltere, Almanya, Fransa , Japonya, Finlandiya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Singapur) Mülakat sisteminin doğru olduğuna inanıyorum. 0 5 Yanıtla
    güngör SAĞ: ben yıllar önce bir mülakata girmiştim başkası söylese inanmazdım bizzat ben girdim sonuç bildiğin gibi alınan alındı ben yapılan yazılı sınavı 6 sırada kazandım on kişi alınacaktı 20 kişi mülakata çağrıldı ve ben kamuya atanan o on kişinin içinde yoktum sorular saçma sapandı mesela adın ne gibi adalet mülkün temelidir. hz.ömer bak seçim döneminde söz vermişlerdi kamuda mülakatı kaldırıyoruz diye şimdi dersen yok canım biz şaka yaptık öğretmen atamalarında mülakat kalkması söz konusu değil dersen yarın 2028 seçimlerinde millette sana oy vermemiz sözkonusu değil der aynı 31 martta olduğu gibi halk verilen sözleri unutmaz gün gelir hesabını sandıkta sorar 4 0

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