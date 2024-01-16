Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurulunda konuştu: (2)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kim destek verirse versin, hangi bahaneyle ve ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir 'terör koridoru' kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemizin meşru çıkarlarını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri, tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde, kararlılıkla uygulayacağız. Aynı şekilde hain terör örgütünü maşa olarak kullanan ve çeşitli bahanelerle örgüte her türlü gizli ve açık desteği sağlayan ülkelerin, kirli planlarını da boşa çıkartmakta kararlıyız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendiren Güler, Irak sınırında verilen mücadeleler ve Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki varlığı sayesinde Hakkari ve Şırnak başta olmak üzere ülkenin tamamında güvenlik ve huzur ortamının tesis edildiğini belirtti.

Güler, Türkiye'nin en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Şırnak-Gabar'da güvenli şekilde petrol çıkartılabiliyorsa, Hakkari'nin yaylaları turistleri ağırlıyor, festivallere ev sahipliği yapıyorsa, bunların, kahraman Türk ordusunun terörü kaynağında yok etme stratejisi sayesinde olduğunu vurguladı. Güler, şöyle konuştu:

"Unutmayalım ki başta Güneydoğu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizde tesis edilen güven ve huzur ortamına kolay gelinmedi. Terörle mücadeledeki başarılar da tesadüfen elde edilmedi. Kahraman Mehmetçikle kahraman jandarmamız, güvenlik korucularımız, polislerimiz, istihbarat teşkilatımız bir bütün halinde, özveriyle mücadele etti ve büyük bedeller ödendi. Şu anda da kahraman Mehmetçik zorlu arazi ve iklim koşullarında milletimizin huzur ve güvenliği için canını dişine takarak görev yapıyor. Kararlılıkla yürüttüğümüz terörle mücadelemizde maalesef şehit ve gazilerimiz de oldu, oluyor. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler artık son çırpınışlarını yapıyor. Zira teröristlerin kalbi olan Zap'a ulaşmamız, örgütün son dirençlerini ciddi şekilde Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına da sebep oldu. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki hain PKK'lı teröristler tarafından 22-23 Aralık ve 12 Ocak tarihlerinde üst bölgelerimize gerçekleştirilen alçak saldırılar, olumsuz hava koşullarında ve görüş mesafesinin olmadığı bir ortamda kalleşçe gerçekleştirildi. Alçak teröristler eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyindeki birçok üst bölgemize de saldırı girişiminde bulunmuştur. Ancak bu saldırıların tamamına yakını engellendiği gibi üst bölgelerimize yaklaşan teröristlerin birçoğu da etkisiz hale getirilmiştir."

"İkmal malzeme akışı kesintisiz ve tam olarak karşılanıyor"

Sınır ötesindeki Türk askerinin üs bölgelerinde her türlü donanıma sahip bir şekilde görevini yürüttüğünü belirten Güler, teknolojinin sağladığı imkanların da en etkin şekilde kullanıldığını kaydetti.

Güler, Mehmeçiğin ihtiyaç duyduğu her türlü silah, araç, gereç, lojistik, iaşe ve ikmal malzeme akışının kesintisiz ve tam olarak karşılandığını vurguladı.

Her kol ve bölükte sıhhiyeciler ve acil tıp teknisyenleri, üs bölgesi düzeyinde tabipler ve sahra hastaneleri ile sağlık desteği verildiğini de bildiren Güler, şöyle devam etti:

"Şu anda Pençe-Kilit harekat alanında 53, diğer Pençe alanlarında da 27 olmak üzere toplam 80 doktorumuz görev yapmaktadır. Yine Pençe-Kilit harekatına Sağlık Bakanlığımız tarafından kurulan ve 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayan Çukurca/Hakkari Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi ile sağlık hizmetleri sağlanmaya devam etmektedir. 36 yatak kapasiteli bu hastanemizde 14 tabibimiz görev yapmakta; acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ünitesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan çeşitli tıbbi cihazlar da bulunmaktadır. Yaralılarımızın olması durumunda tahliyeler, hava şartları ile harekat emniyetinin gerekleri dikkate alınarak helikopterler dahil en seri vasıtalarla üs bölgelerinden yapılmaktadır. Bu konudaki hassasiyetimiz en üst seviyededir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sadece 2023 yılında helikopterlerimizle, yaralıların tahliyesi için 590'ı sıhhi tahliye, 12 bin 86'sı ikmal faaliyeti olmak üzere toplamda 24 bin 426 sorti uçuş yapılmıştır."

"Dünyada benzerini görmek mümkün değil"

Çok ciddi bir operasyonel tecrübe gerektiren seviyede bir hava harekatı yoğunluğunun dünyada benzerini görmenin mümkün olmadığını ifade eden Güler, bölgedeki üslerdeki güvenlik tedbirlerinin de sürekli olarak artırıldığını dile getirdi.

Güler, operasyonlarla terörist unsurları temizledikten sonra üs bölgelerindeki konuşlanma ve emniyete ilişkin hazırlanan tesislerin aşama aşama geliştirildiğini ve nihayetinde son teknolojiyi haiz koruyucu sistemlerin kullanıldığı hale dönüştürüldüğünü bildirdi.

Müteakip süreçte ise yol yapımı ile yaşam konteynerleri, banyo-tuvalet, klima, jeneratör ve diğer yaşam malzemelerinin temini dahil iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapıldığını, üs bölgelerinin mütemadiyen güçlendirildiğini ifade eden Güler, "Örneğin Pençe bölgelerine toplam 620 kilometre yol ve 3 tane köprü yaptık. Yine operasyon bölgelerine 1713 yaşam konteyneri, 2 bin 869 jeneratör, 346 banyo ve tuvalet konteyneri, 138 revir konteyneri, 590 depolama konteyneri, 3 bin 760 adet klima dahil radyatör ve soba ısıtıcı gönderilmiştir." diye konuştu.

"Şehitlerin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak"

"Irak'ın kuzeyinden son gelen haberler karşısında acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha büyük, irademiz ve kararlığımız ise tamdır." diyen Güler, bugüne kadar şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını ve bırakılmayacağını vurguladı.

Güler, Pençe-Kilit harekatı üs bölgelerine yönelik PKK'lı teröristlerin 3 bin 151 defa taciz ve sızma gibi saldırı girişimleri bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu saldırılara mukabil Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirilirken; bölgede teröristlerin döşediği 5 bin 23 mayın/EYP temizlenmiş, 2 bin 477 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 3 bin 416 silah ile 1 milyon 390 bin mühimmat ele geçirilmiştir. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerimize düzenlenen son saldırılar sonrasında da Irak ve Suriye'de kapsamlı hava harekatları başlatılmıştır. MİT ile koordineli yürütülen harekatlarda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen toplam 114 hedef imha edilmiştir. Irak'ın kuzeyinde uğradığımız menfur saldırılar; kahraman askerlerimizin canları pahasına sürdürdükleri kesintisiz mücadelenin önemini ve gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Üs bölgelerimize sızma girişiminde bulunan teröristler bulundukları yerlere gömülürken; kahraman ordumuzun çelikten pençeleri Hava Kuvvetlerimiz tarafından teröristlerin inleri paramparça edilmiştir. Teröristler, 'korunaklı kale' olarak nitelendirdikleri 2-3 katlı mağaralarında güvende olduklarını zannederken, kahraman Mehmetçik tarafından inlerine gömülmüştür. Nitekim son 5 günde 78 terörist etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Böylece son 1 yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 375'e ulaşmıştır. Tabii ki bunların hiçbirisi, bir şehidimizin tırnağına bile değmez, acımızı dindirmez, yüreğimizi soğutmaz."

Asla geri adım atmadan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin sürdürüleceğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, asla geri adım atmadan son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kim destek verirse versin, hangi bahaneyle ve ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir 'terör koridoru' kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemizin meşru çıkarlarını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri, tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde, kararlılıkla uygulayacağız. Aynı şekilde hain terör örgütünü maşa olarak kullanan ve çeşitli bahanelerle örgüte her türlü gizli ve açık desteği sağlayan ülkelerin, kirli planlarını da boşa çıkartmakta kararlıyız."

"Harekatlar, Irak ve Suriye'nin egemenliğine karşı değil"

Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde örgüte yönelik icra ettiği harekatların, söz konusu ülkelerin egemenliğine karşı bir faaliyet değil, terörle mücadele bağlamında "uluslararası iş birliği" olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Güler, "Bu çerçevede Iraklı muhataplarımıza, uluslararası hukuk ve Irak Anayasası'ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek topraklarını terör örgütlerine kullandırmamalarını beklediğimizi her platformda belirtiyoruz." dedi.

Güler, Irak'ın kuzeyinde, ülke güvenliğini tehdit eden ve egemenliğini ihlal eden PKK ile ortak mücadele için Iraklı yetkililer ile uzun süredir yürütülen iş birliğinin sürdürülmeye kararlı olunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak, beklentilerimiz karşılanmadığı sürece Türkiye'nin sınırlarına, güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı her türlü tedbiri alacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim.

Terörle mücadelemiz; nerede bir terörist ve terör hedefi varsa yok etme anlayışıyla, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla, tüm terör inleri yıkılıp, tek bir terörist kalmayıncaya kadar büyük bir gayretle devam edecektir. Sonuç olarak Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz." ???????

(Bitti)