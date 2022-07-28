Bakan Akar tahıl koridoru açıklaması: Ukrayna limanlarındaki gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar tahıl koridoru açıklaması: Ukrayna limanlarındaki gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışılıyor

28.07.2022 15:04

Milli Savunma Bakanı Akar, İstanbul'da kurulan Koordinasyon Merkezi'nin son faaliyetlerine dair yaptığı açıklamada, "Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler ve günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Letonya'da, ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Şeref defterine imza atan Bakan Akar daha sonra Bakan Pabriks ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Değerli dostum" şeklinde hitap ettiği Pabriks ile Riga'da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akar, Letonya ve Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliğine ve NATO'ya katkısı dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Letonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerine vurgu yapan Akar, gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin, " Ukrayna'nın bağımsızlığına ve egemenliğine desteğimizin altını çizdik. Bir an önce insani ateşkes, gerginliği azaltılması ve insani yardımların ulaştırılmasının devamlılığının sağlanması için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar: 'Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır'

"UKRANYA TAHILININ NAKLİYATI İÇİN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Görüşmelerde tahıl sevkiyatı hakkında bilgi paylaştıklarını belirten Akar, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da kurulduğunu anımsattı. Tarafların merkeze temsilci ve görevliler atadığını aktaran Akar, "Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler ve günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor" diye konuştu.

Bakan Akar: 'Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır'

"MUTABAKAT ZAPTI SON DEĞİL BAŞLANGIÇ"

Pabriks ile görüşmesinde NATO içinde ikili iş birliği ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığını aktaran Akar, "Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Ülkelerimiz arasında savunma sanayi iş birliğinin nasıl daha da geliştirilebileceğini görüştük. Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı'nın sonuncusunu Nisan 2022'de Ankara'da başarıyla gerçekleştirdik. Gerçekten de bu iş birliğinin daha da gelişmesini istiyoruz. Ayrıca askeri eğitim iş birliği konusunda çalışmaların artırılması konusunda mutabık kaldık. Bununla birlikte FETÖ konusunda somut adımların görülmesine ilişkin beklentimizi de dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: 'Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır'
YORUMLAR
500
Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır
Kaynak: İHA

Başbakan Yardımcısı, Finlandiya, Letonya, Türkiye, Madrid, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar tahıl koridoru açıklaması: Ukrayna limanlarındaki gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 20:08:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Akar tahıl koridoru açıklaması: Ukrayna limanlarındaki gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement