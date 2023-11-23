Askeri okulda Atatürk fotoğrafı krizi iddiası! MSB kaynaklarından açıklama geldi

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde tüm teğmenlere göğüslerine takması için bir Atatürk fotoğrafı ve rozeti verildiği, bir teğmeni bu rozeti takmadığı gibi, fotoğrafı da buruşturup attığı iddia edildi. Bunu gören diğer teğmenler tepki gösterince, Atatürk fotoğrafını buruşturup atan teğmenin, "Ben Atatürk'ün askeri yönünü beğeniyorum ancak cumhuriyet sonrası yaptıklarına katılmıyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

TEĞMENLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI İDDİASI

Bu sözler sonrası Atatürk fotoğrafını yırtan teğmen ve ona destek veren bazı teğmenlerleile diğer teğmenler arasında arbede çıktığı, iki grup arasındaki arbedenin büyümesiyle dışarıdan polis ve jandarmanın dahil olduğu iddia edildi.

ATATÜRK RESMİNİ YIRTAN KİŞİ DARP RAPORU ALDI

Bu tartışmanın ardından Atatürk resmini yırtan kişinin dışarıdan darp raporu aldığı ve buna binaen gece saat 03.00'da sivil savcının darp edenleri çağırdığı da iddialar arasında.

CHP'Lİ VEKİL SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, iddialara ilişkin Meclis'e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

MSB YETKİLİLERİ: DEZENFORMASYONUN BARİZ BİR ÖRNEĞİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Piyade Okulu ile ilgili haberlerle ilgili açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da, "dezenformasyonun bariz bir örneği" denildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.