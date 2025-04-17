MSB: "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 93 şahıs yakalandı" - Son Dakika
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Politika

MSB: "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 93 şahıs yakalandı"

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 93 şahsın yakalandığını açıkladı.

17.04.2025 12:15
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Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 93 şahsın yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Isparta'da konuşlu 40. Komando Eğitim Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiğine dikkat çekene Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. 7 Temmuz 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına 25 Mart'ta ulaşılmış, şehidimiz 15 Nisan'da Erzurum'da defnedilmiştir. Aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki harekat bölgelerinde kalıcı barış, huzur ve istikrar ortamının tesisi ile Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini belirten Aktürk, "8 Ocak 2025'te başlayan 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66, Münbiç bölgesinde ise 55 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Bölgedeki mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir" diye konuştu.

Aktürk, son bir hafta içerisinde yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 93 şahsın yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar ies yakalananların sayısının bin 465 olduğunu açıkladı. Aktürk, son bir haftada engellenen 2 bin 351 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının da 23 bin 709'a ulaştığını söyledi.

İsrail'in Filistin'de giderek artan saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğuun ve bölgedeki insani trajediyi daha da arttırdığını ifade eden Aktürk, "Uluslararası toplumun bugüne kadar işe yaramayan tutumunu değiştirmesi ve temel insani değerlere saygı duyması için İsrail'e baskıyı artırması gerekmektedir. Bölgemizde istikrarın sağlanması için kalıcı ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması her zamankinden daha elzemdir" dedi.

"23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Etkinlikleri" kapsamında 21-25 Nisan tarihleri arasında Kosova'da Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından konserler düzenleneceğini belirten Aktürk, "Ayrıca 24 Nisan'da Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde Gelibolu'da şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği farklı il ve yaş gruplarından 400 gencimizin katılımıyla ülkemizin milli gururu ve en büyük gemisi olan TCG Anadolu'nun inşa edildiği Tuzla'dan başlayacak ve destansı mücadele verdiğimiz Gelibolu'da sonlanacak 'Mavi Vatanda Çanakkale Yolculuğu' faaliyetinin icra edilmesi planlanmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile Gazi Meclisimizin açılışının 105'inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" şeklinde konuştu.

Aktürk konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, çok yönlü savunma ve güvenlik politikamız çerçevesinde hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, denizlerimizde ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya, geniş çaplı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti başarıyla yerine getirmeye eş zamanlı olarak ve büyük bir başarıyla devam etme azim, irade ve kararlılığındadır." - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MSB: 'Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 93 şahıs yakalandı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 93 şahıs yakalandı" - Son Dakika
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