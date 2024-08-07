\'\'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?\'\' anketi! Mansur Yavaş ipi göğüsledi

Politika

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31 Mart yerel seçimlerinde ciddi bir zafer kazanan muhalefet, gözünü 2028 seçimlerine dikti. Hal böyle olunca muhalefet cephesinin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi çıkaracağı merak konusu...

MANSUR YAVAŞ İPİ GÖĞÜSLEDİ

Asal Araştırma tarafından 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilimizde kapsamlı bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma kapsamında vatandaşlara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 23.5'i muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tercih etmesi gerektiğini ifade etti.

İKİNCİ SIRADA İMAMOĞLU VAR

Ankette ismi olası adaylar arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini verenlerin oranı ise yüzde 20.8... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday gösterilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 10.1'de kaldı.