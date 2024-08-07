''Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketi! Mansur Yavaş ipi göğüsledi - Son Dakika
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Politika

''Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketi! Mansur Yavaş ipi göğüsledi

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10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilimizde yapılan araştırmada vatandaşlara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 23.5'i tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 20.8'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada Özgür Özel ise yüzde 10.1'de kaldı.

07.08.2024 11:51  Güncelleme: 13:11
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31 Mart yerel seçimlerinde ciddi bir zafer kazanan muhalefet, gözünü 2028 seçimlerine dikti. Hal böyle olunca muhalefet cephesinin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi çıkaracağı merak konusu...

MANSUR YAVAŞ İPİ GÖĞÜSLEDİ

Asal Araştırma tarafından 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilimizde kapsamlı bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma kapsamında vatandaşlara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 23.5'i muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tercih etmesi gerektiğini ifade etti.

İKİNCİ SIRADA İMAMOĞLU VAR

Ankette ismi olası adaylar arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini verenlerin oranı ise yüzde 20.8... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday gösterilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 10.1'de kaldı.

\'\'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?\'\' anketi! Mansur Yavaş ipi göğüsledi

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketi! Mansur Yavaş ipi göğüsledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ULUBATLI HASAN : TÜRKİYE tek adam rejimine acilen son vermeli, parlementer sisteme geçmeli.Tek adam rejiminin ülkeyi ne hale getirdiğini her beraber gördük ve halen görüyoruz. 207 63 Yanıtla
  • Hbo Hbo: Listeye baktim da yine en iyisi Erdogan 25 179 Yanıtla
  • Serkan Basar: Mansur Başkandan Birisini Şu An uygun Görmüyorum Hele Hele Ülkenin Hali Ortadayken 74 54 Yanıtla
  • Murat Kara: Mansur yavaş başkan cumhur başkanlıgı ozelliklerini bilgi duruşu saglıyor ve liderlik vasıflı inşallah 73 46 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: Hadi hayirlisi olsun insallah olur 66 33 Yanıtla
  • Ahmet Yildiz: Ilk türkçe bilmeyen cb adayımı olcak...ayrıca tarafı nedir işine ne gelirse o mu 23 67 Yanıtla
  • Kerem saygılı: Kılıçdaroğlu kendi de biliyordu seçilemeyeceğini. Eğer Mansur Yavaş o zaman aday yapılsaydı iyileşme süreci önceden başlamış olacaktı 76 12 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: İktidar değişsinde kim olursa olsun Yeter artık 58 12 Yanıtla
  • Recai durukan: 4 sene seçime var diyorlar şimdiden gündemimiz bumu????TURKİYEDE GUNDEM DEGİŞTİRMEK ÇOK KOLAY 27 14 Yanıtla
  • mehmet karatas: PKK lı milletvekillerini meclisten kovarsanız ancak o zaman ülke menfaatlerini ön plana alan parlamento oluşur. Aksi takdirde ülke bölmek için kurulmuş bir meclis karşımıza çıkacaktır. 9 11 Yanıtla
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