Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret - Son Dakika

Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret

Son Güncelleme: 06.09.2023 17:29

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşme sonrası İnce'nin açıklama yapması bekleniyor. İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Muharrem İnce'yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı. İnce, görüşmenin ardından açıklama yapacak.

İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE BİR ARAYA GELDİLER

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İnce'yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı.

İNCE, GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Saat 14.00'te başlayan görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmezken İnce'nin görüşmenin ardından açıklama yapacağı ifade edildi.

"GELİN İTTİFAK KURALIM" DEMİŞTİ

Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı. İnce, şunları söylemişti: "Gelin ittifak kuralım. Bir genel başkanın herkese milletvekilliği dağıttığı değil, üyelerin söz sahibi olduğu bir ittifak kuralım. Tüzükle yapalım bunu. Bunu yaparsak 400 bin dolara vatandaşlık sattırmayız. Otoriterleşen tek adam rejminden kurtulmanın yolu önce partilerde demokrasidir.

"GELİN GENEL BAŞKANLARIN DİKTATÖR OLMADIĞI BİR İTTİFAK KURALIM"

CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne sesleniyorum. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu, genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak kuralım. Gelin Türkiye'nin önünü açalım."

Meral Akşener, Muharrem İnce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret - Son Dakika
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