MUHARREM İNCE: ERDOĞAN'IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYORSUN

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "En iyi bildiği alana türban konusuna, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsun" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 'Halk Buluşması? ziyaretleri kapsamında Bartın'a geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, başörtüsü tartışmalarına değinerek, "Muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor başörtüsü için diyor kanun çıkaracağız. Neymiş seçime yakın Erdoğan bunu gündeme getirecekmiş. Erdoğan da meydan okudu. 'Hadi gel buyur' dedi, 'Yasa yetmez anayasa ile yapalım'. Sen bunu tahmin edemiyor musun' Bak arkasından ne getirecek söyleyeyim sana. Laikliği çıkaralım diyecek, devrim kanunlarını çıkaralım diyecek. Onları da kabul edersen türban takmak zorunlu olsun diyecek. Bu sefer bunu getirecek. Ortada böyle bir sorun yok, çözülmüş. Geçmişte sıkıntılar yaşanmış anladık. Ama bugün çözülmüş bir sorun bu. Toplum kabul etmiş. Takan, takmayan birbirini kabul etmiş artık. Kimsenin zorladığı bir şey yok. Doları konuşacağı yerde mazotu konuşacağı yerde raftaki domatesi konuşacağın yerde süt içemeyen çocukları konuşacağın yerde kahvaltı yapmadan üniversiteye giden üniversite öğrencilerini konuşacağın halde yurt bulamayan öğrencileri konuşacağın yerde bir anda başörtüsü, toplum ne yazık ki gerçek sorunları unuttu" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, sözlerine şöyle devam etti: "Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın destekçisidir. Kılıçdaroğlu partide sıkıştığı zaman ya bir fezleke gönderirler ya önüne bir mermi koyarlar ya da yumruk atarlar. Bir şey olur. Hemen parti tabanı ayağa kalkar genel başkanımıza dokundurtmayız sanki hapse atacaklar gibi. Kıs kıs gülerler öbür taraftan. Orada tutmak için uğraşıyorlar. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ı orada tutmak için uğraşıyor. ya adam bitmiş zaten okeye dönüyor görmüyor musun? Dolar 20 liraya yaklaşmış, mazot 30 liraya yaklaşmış millet geçinemiyor, yurt yok. Bunları konuşacağın yerde en iyi bildiği alana türban konusuna, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsun, bak şimdi başımıza neler gelecek gör." Danışıklı dövüşten bıktığını söyleyen İnce, "Laiklik ilkesini çıkaralım diyecek ne diyeceksin anayasa değişikliğinde. Bu danışıklı dövüşten bıktım ben arkadaşlar. Bu bir ittifaktır. Hamidiye- Dersim ittifakıdır. Cumhuriyetin kurucu değerleriyle dalga geçmektir. Onların altını oymaktır. Laikliği yok etmektir. İkisi de dedesinden yalan yanlış duydukları bilgilerle Atatürk'e, Cumhuriyet'e kafalarının arka tarafında bir kin var. Bize böyle bir ittifak gerekmez. Bize Kamer Genç gibi Dersim değil, Tunceli diyen Atatürk'e gidip Fatih'a okuyan muhafazakarların ittifakı lazım" ifadelerini kullandı. (DHA)