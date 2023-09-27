Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan hesap hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan hesap hakkında iddianame düzenlendi

Muharrem İnce\'ye yönelik paylaşımlar yapan hesap hakkında iddianame düzenlendi
Son Güncelleme: 27.09.2023 09:02

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı hesabın kullanıcıları Oktay Yaşar ve Veli Koçak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan iddianame düzenlendi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı X platformundaki hesabın kullanıcısı Oktay Yaşar ve Veli Koçak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşının talimatı ile örgüte müzahir kamu görevlileri tarafından yapılan 17-25 Aralık kumpasında amacına ulaşamayan örgüt, 15 Temmuz'da hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engelleme amacıyla yapmış oldukları darbe kalkışmasında başarısız olmalarından sonra FETÖ üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, siyasi sığınma talep ettikleri ve bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları anlatıldı.

FETÖ'nün "sosyal medyadan sorumlu yöneticisi" Cevheri Güven'in, darbe girişimini, anayasal düzene yönelik gerçekleştirilen söz konusu eylemde bulunan şüpheli örgüt üyelerini aklamaya, meşru göstermeye, devlet büyüklerini ve FETÖ ile mücadele eden kamu görevlilerini, siyasetçi ve sivil şahısları hedef aldığı aktarılan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de başta Güven olmak üzere birçok FETÖ'cü hesabın İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun provokasyon ve tehdit amaçlı olarak sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, firari FETÖ'cü Güven ve diğer örgüt mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması için provokasyon amaçlı olarak paylaşıldığı, sosyal medyada paylaşıma sunulan bu görüntülerin şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.

"FETÖ'nün nihai amaçlarına bilerek ve isteyerek yardımda bulundular"

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"FETÖ'nün 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerini örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda şekillendirip müşteki İnce'ye yönelik sahte pornografik görüntüler ve sahte dekontlarla adaylıktan çekilme, sindirme ve baskı aracı olarak kullanmak amacıyla sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulduğu, devam eden süreçte şüpheliler Oktay Yaşar ve Veli Koçak'ın ortak kullanımında bulunan yaklaşık 1 milyon 358 bin takipçisi bulunan 'Ankara Kuşu' isimli hesabındaki paylaşımlar ile müştekiye yönelik eleştiri sınırlarının da aşılması suretiyle zincirleme şekilde müştekinin onur ve şerefine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları belirlenmiştir.

FETÖ tarafından siyaseti nihai amaçları etrafında şekillendirmek amacıyla başlatılan baskı ve yıldırma faaliyetlerine, şüphelilerin geniş halk kitlelerine ulaşabilecek sosyal medya gücü ile destek verdikleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 67. maddesinin müştekiye tanıdığı 'seçme ve seçilme' hakkının engellenerek adaylıktan çekilme süreci ile biten yoğun, baskıcı, hukuka aykırı hareketlerle şüpheliler Oktay Yaşar ve Veli Koçak'ın FETÖ'nün nihai amaçlarına bilerek ve isteyerek yardımda bulunmak suretiyle atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır."

İddianamede şüpheliler Yaşar ve Koçak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: AA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Oktay Yaşar, Veli Koçak, Sosyal Medya, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan hesap hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan hesap hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika
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