Muhsin Yazıcıoğlu CHP'den aday olacak mı? Furkan Yazıcıoğlu, o iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu CHP'den aday olacak mı? Furkan Yazıcıoğlu, o iddiaları yalanladı

07.04.2023 13:12

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini teslim etmelerine sayılı günler kalırken, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun da CHP'den milletvekili adayı olacağı öne sürüldü. İddiaları kesin bir dille reddeden Yazıcıoğlu, "Milletimizin babamın aziz hatırasına gösterdiği teveccühü heba etmeden, bu istikamet doğrultusunda önümüzdeki seçimlere ilişkin herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği adaylık düşüncem olmadığını belirtirim" ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken siyasi partiler de milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim etmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmalar hızla sürerken BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun da CHP'den İstanbul milletvekili adayı olacağı kulislerde dile getirildi.

İDDİALARI YALANLADI

Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olacağına ilişkin kamuoyunda yer alan haberleri anımsatarak "Milletvekili olmam konusunun kamuoyunda sıkça gündeme gelmesini, Türk milletinin babam şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahsı manevisine verdiği değerin bir neticesi olarak görüyor ve bunu çok kıymetli buluyorum." ifadesini kullandı.

"BENİM TEK GÜNDEMİN HAK VE ADALETTİR"

Kendisinin tek bir gündeminin olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, "Benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse hiçbir netice alınamamışken şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir." görüşünü paylaştı.

"ADAYLIK DÜŞÜNCEM YOK"

Şimdiye kadar resmi ve siyasi makamlar ile yaptığı tüm görüşmelerdeki tek konunun babasına yönelik suikastın aydınlatılması olduğunu işaret eden Yazıcıoğlu şunları kaydetti: "Milletimizin babamın aziz hatırasına gösterdiği teveccühü heba etmeden, bu istikamet doğrultusunda önümüzdeki seçimlere ilişkin herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği adaylık düşüncem olmadığını ve hakkımda çıkan adaylık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtir; önümüzdeki seçimlerin memleketimiz ve büyük Türk milletine hayırlar getirmesini dilerim."

"YOL ARKADAŞIMDIR"

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. yıl dönümünde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı tweet'leyen Kılıçdaroğlu şunları yazmıştı: "Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanı başımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız."

YORUMLAR (1)
  • Mirac Hakan: Zaten öyle bisey yapsa yapmaktan ziyade chp agzina almak ovmek gibi kelimeleri bike eminim rahmetli babası mezardan kalkıp bunu döver Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Muhsin Yazıcıoğlu CHP'den aday olacak mı? Furkan Yazıcıoğlu, o iddiaları yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu CHP'den aday olacak mı? Furkan Yazıcıoğlu, o iddiaları yalanladı - Son Dakika
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