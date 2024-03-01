Politika

Murat Kurum'dan STK ziyareti: "31 Mart seçimleri tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir"

"Lojistik merkez sayımızı 1'den 7'ye çıkaracağız"

İSTANBUL - İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih'te gerçekleştirdiği STK ziyaretinde, "31 Mart seçimleri sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değildir. 31 Mart seçimleri tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir. İstanbul, dünyadaki mazlumlar için her zaman o ön safta yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazze'deki o çocukların elinden tutacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih'te bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nı ziyaret etti. Kurum'a ziyareti sırasında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa eşlik etti. Kurum, ziyaret sonrası basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ziyareti sonrasında konuşan Kurum "Vakıflar özünde yardımlaşma ve dayanışma duygusu barındıran milletimizin yanında olma anlayışıdır. Gerek yetimlerimizin, gerek depremde zarar görmüş vatandaşlarımızın her zaman yanında olmuştur. Afganistan'a Türkiye'den tohum götürüp oradaki kardeşlerimize bir nevi balık tutmayı öğreterek, kendi ekmeklerini, gıdalarını yetiştirmesini sağladı. Somali'de yerin metrelerce altından su çıkararak orada yaşayan kardeşlerimize insani bir yardımı ulaştırmak amacıyla çalışan bir kuruluşumuzdur" dedi.

Depremlerde ve sellerde STK personelleri ve arama kurtarma ekipleriyle omuz omuza çalıştıklarını belirten Kurum, "1 Nisan sabahı İBB olarak STK ve vakıflarımızla birlikte bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları daha güçlü bir şekilde yapacağız. Bugün Kudüs'te yaşayan kardeşlerimize insani yardımı götüren kardeşlerimiz buradalar. İHH demek depremzede kardeşlerimizin yardımına ulaşmak demek. Bugün Kudüs'teki o yavrularımızın Türkiye'den beklediği o sevgi ve şefkati STK'lar ve devletimizle vermeye çalışıyoruz. Burada olsak da gönlümüz ve kalbimiz Kudüs'te Gazze'dedir. Buradan bir kez daha Gazze'deki katliamı lanetliyorum. Elbet bir gün Kudüs'ün yüzü gülecek. Elbet bir gün Gazze'deki kardeşlerimiz doğan güneşe ülkeleri için birlik beraberlik içerisinde bakacaklar. Elbet bir gün Hanzala'daki kardeşlerimizin yüzü gülecek. Biz Türkiye olarak Kudüs ve Gazze'yi asla yalnız bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun Gazze'nin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Katil İsrail'i de buradan bir kez daha lanetliyorum" dedi.

"31 Mart seçimleri tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir"

1 Nisan'dan itibaren STK'larla iş birliği içerisinde çalışmaya başlatacağını belirten Kurum, "Biz her zaman insani ve vicdani tarafta, mazlumun yanında olduk. Milletimiz, o yardım bekleyen kardeşlerimize yardım elini uzatmamızı bekliyor. İstanbul bizim göz bebeğimiz. İstanbul olmazsa Türkiye olmaz. Türkiye olmazsa dünya mazlumlarının yüzü gülmez. 31 Mart seçimleri bu yüzden bu kadar önemli ve kritik bir seçimdir. 31 Mart'ta bir tarafta Gazze'ye yardım ulaştırmak için mücadele edenler, bir tarafta da kirli pazarlıklarla kapı arkasında ülkenin birliğine beraberliğine kastedenler var. 31 Mart seçimleri sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değildir. 31 Mart seçimleri tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir. İstanbul dünyadaki mazlumlar için her zaman o ön safta yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazze'deki o çocukların elinden tutacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kudüs'teki o yavrularımızın geleceğini inşa edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afganistan'da, Somali'de bekleyen o umutları yeşertecek. Bu çalışmaları çok daha güçlü bir şekilde 1 Nisan sabahı bütün STK'larımızla birlikte yapacağız. Hiçbir zaman aklımız deprem bölgesinden ayrılmayacak. Gönlümüz hiçbir zaman Kudüs'ten, Filistin'den ayrılmayacak. İstanbul'umuzun güzel geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Lojistik merkez sayımızı 1'den 7'ye çıkaracağız"

Olası İstanbul depremi için hazırlıklar yapan STK'ların çalışmalarına destek verip vermeyeceğini soran gazetecinin sorusunu yanıtlayan Kurum, "Biz yaklaşık 3 ay önce de kıymetli başkanımızla bir araya geldiğimizde konuştuk. İstanbul'da bir tane afet lojistik merkezi var. Afet farkındalık akademisini kuracağız. Lojistik merkez sayımızı 1'den 7'ye çıkaracağız. STK'larımızla bu eğitim merkezlerinin sayısını arttıracağız. Arama kurtarma ekiplerimiz, yemek iaşe hizmetleri, barınma ihtiyaçlarının giderileceği çalışmayı yapmamız lazım. Deprem toplanma alanlarında o altyapıyı hep birlikte hazırlayacağız. olası problemlerde hazırlıklı olacağız. Depremle ilgili kalıcı mücadeleyi vermek durumundayız" ifadelerine yer verdi.