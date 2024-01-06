Murat Kurum\'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu\'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından paylaşım yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Sevin İstanbul çoğu gitti azı kaldı. Gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşmana az kaldı." dedi.
Yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasi partilerin de aday belirleme çalışmaları hız kazandı. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin belediye başkan adayları da belli olmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12'si büyükşehir AK Parti'nin 28 belediye başkan adayını yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende kamuoyuna duyuracak. AK Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak edilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Törenden saatler önce AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu. AK Parti İstanbul'da Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u aday göstermeye karar verdi. Kurum'a adaylık görevi tebliğ edildi.
AK Parti'nin İstanbul adaylığı için ismi geçenler arasında yer alan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Göksu, video paylaşımına, "Sevin İstanbul çoğu gitti azı kaldı. Gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşmana az kaldı." notunu düştü.
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