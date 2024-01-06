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Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı - Son Dakika
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Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmasının ardından, adaylık için ismi konuşulan bir diğer isim Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Göksu paylaşımında, ''Sevin İstanbul çoğu gitti azı kaldı. Gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşmana az kaldı.'' ifadelerini kullandı.

06.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:22
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından paylaşım yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Sevin İstanbul çoğu gitti azı kaldı. Gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşmana az kaldı." dedi.

AK PARTİ ADAYLARINI BELİRLEDİ

Yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasi partilerin de aday belirleme çalışmaları hız kazandı. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin belediye başkan adayları da belli olmaya başladı.

ERDOĞAN, 28 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12'si büyükşehir AK Parti'nin 28 belediye başkan adayını yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende kamuoyuna duyuracak. AK Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak edilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM

Törenden saatler önce AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu. AK Parti İstanbul'da Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u aday göstermeye karar verdi. Kurum'a adaylık görevi tebliğ edildi.

Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
Murat Kurum

TEVFİK GÖKSU'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI

AK Parti'nin İstanbul adaylığı için ismi geçenler arasında yer alan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Göksu, video paylaşımına, "Sevin İstanbul çoğu gitti azı kaldı. Gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşmana az kaldı." notunu düştü.

Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
Murat Kurum\'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu\'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
YORUMLAR (2)
  • Erol MARASLI: Ne boş bir adam.boş boş konuşuyor Yanıtla 73 19
  • Cemalettin Kurt: senden boş olmadığı kesin 10 35

Mehmet Tevfik Göksu, Murat Kurum, AK Parti, İstanbul, Yaşam, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı - Son Dakika
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