Murat Kurum: Şişli\'de Üstü Park Altı Otopark Projeleri Hayata Geçecek

İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de Darülaceze'yi ziyaret etti, 'Okul Aile Birlikleri ile Buluşma programına katıldı. Kurum, "Üstü park altı otopark projelerimizi Şişli'de bir çok alanda göreceksiniz. Deprem tehdidini düşünmek suretiyle bu alanlar aynı zamanda toplanma alanları vazifesi görecek" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de Darülaceze'yi ziyaret edip 'Okul Aile Birlikleri ile Buluşma' programına katıldı. Programda Kurum'a AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kavak, MHP İlçe Başkanı Oğuz Tolga Cabbar ve AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel eşlik etti. Programa katılan Murat Kurum'u Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'yle beraberindeki heyet karşıladı. Program'da ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul için tüm İstanbullularla birlikte kollarımızı sıvadık. İstanbul artık zorluğun değil kolaylığın, geçinme derdinin olduğu değil refahın, öğretmenlerin zorluk çektiği bir şehir değil, huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olacak. 3 milyon öğrencimizin hiçbir ihtiyacı kalmasın istiyoruz. On binlerce öğretmenimiz trafikte büyük bir eziyetle okullarına gitmeyecek. Şişli'mizi rahatlatacak projelerimizi bir an önce hayata geçirmeliyiz. Yapılaşma hususunda yatay mimariyi esas alan, komşuluk ilişkilerinin devam ettiği, çevreye duyarlı, sıfır atık uyumlu sosyal konutlarımızı bundan önce nasıl yaptıysak bundan sonra da aynı anlayışla yapacağız. Yaptığımız anket ve araştırmalar bize İstanbul'da en önemli iki sorunu işaret ediyor. Biri ulaşım diğeri de Kentsel Dönüşüm. Uzman arkadaşlarımız ve ekiplerimizle birlikte çok önemli çalışmalar yaptık. En önemli 2 mesele olan deprem ve ulaşım noktasında tüm gücümüzle, tüm enerjimizle bu mücadeleyi veren tarafta olacağız. 650 bin yeni yuvayı 5 yıl içerisinde hızlı bir şekilde yapıp vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarda oturtmak istiyoruz. Annelerimiz yastığa başını koyduğunda huzurla uyusun, çocuklarımız geleceğe güvenle baksın istiyoruz. İlk defa 100 bin sosyal konut yapacağız. Bu 100 bin sosyal konut satılmayıp kiralanacak. Hızlı bir şekilde bu projeyi tamamlayarak, kentsel dönüşümdeki kardeşlerimizi düşük kira bedelleriyle bu konutlarda binaları tamamlanana kadar misafir edeceğiz. Bu konutları tüm kentsel dönüşüm projelerinde kullanıp ve bir taraftan da aslında İstanbul'daki konut ve kira fiyatlarını düşürecek adımları atacağız. Şişli'de binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza da gerek yönetmelikler çerçevesinde, gerek yeni mevzuatlar çerçevesinde meydana gelen kayıplarını da gerekli imar düzenlemeleriyle birlikte vatandaşımıza vereceğiz. Vatandaşımızın ve özel sektörün de içinde olduğu dönüşümü hep birlikte yapacağız" dedi.

Otopark sorunu ve kentsel dönüşüm projelerini paylaşan Kurum, "Diğer bir sorun otopark. Şişli'nin otopark ihtiyacı olduğunu kıymetli başkanımla çalıştık. Zemin altı otopark projelerimizle sokaklardaki trafiği rahatlatmak, otopark projelerimizin üzerinde oluşturacağımız yeşil alanlarla birlikte vakit geçirmesini istiyoruz. Üstü park altı otopark projelerimizi Şişli'de birçok alanda göreceksiniz. Deprem tehdidini düşünmek suretiyle bu alanlar aynı zamanda toplanma alanları vazifesi görecek. Bir taraftan da olası depremlere karşı tedbir almak zorundayız. İstanbul'da da afet yönetimi büyük bir profesyonellikle yönetilecek. Buna ilişkin hazırlıkları biran önce tamamlanacak. Olası afetlerde biz hazırlıklı olacağız. Dijital İstanbul üzerinden bu afetleri yönetecek adımları atacağız. Evlatlarımız ve ailelerimiz için bir endişe olan deprem tehdidinin ortadan kalkmasını istiyoruz. Şişli gibi eski binaların bulunduğu ilçelerimizde hasar tespit çalışmalarımızı hızlandıracağız. İstanbul'da, Şişli'de tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşüm seferberliğini devam ettireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, Kentsel Dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımıza yapım ve finans desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

Ulaşım, hibe desteği ve 7 gün 24 saat hizmet verecek kreş projeleri hakkında konuşan Kurum, "Trafikte kalarak sevdiklerinizden uzakta vakit kaybetmenizi istemiyoruz. Ömrümüzden 3 buçuk yılı çalan trafik çilesini de sizlerle birlikte bitireceğiz. 5 yılda 230 kilometre metro yapacağım sözü verip sadece 8 kilometre metro yapılmış. İstanbul'un trafik problemi bu bakış açısıyla çözülemez. İstanbul'da siz o eser ve bayrak yarışını sürdürmediğiniz sürece İstanbullu yolda kalır, metrobüs duraklarında bekler. İstanbullu nereye gideceğini bilir ama ne zaman gideceğini bilemez. Biz bu 5 yıl içerisinde 328 kilometre metro hattını 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra da bin 4 kilometreye hep birlikte çıkaracağız. İstanbul'un metro gitmeyen tek bir ilçesi kalmasın istiyoruz. Ortalama yolculuk süresi 64 dakika. Biz her bir vatandaşımızdan bu kaybolan 64 dakikayı 39 dakikaya düşürebilmek için bu adımları atacağız. Her bir vatandaşımız günde 25 dakika kazanmış olacak. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. Şehir hayatından bunalan, memleket havası arayan İstanbullu kardeşlerimize Mahalle Bahçeleri Projesini armağan edeceğiz. Buralarda hem toplanma alanı, hem çocuklarımızın spor yapacağı alanlar, hem de kütüphaneler ve kıraathaneler olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza İBB'den 100 bin lira hibe desteği vereceğiz. Bu destekle birlikte işini geliştir diyeceğiz. Gözün arkada kalmasın çünkü senin için dertlenen bir yönetim anlayışı var. Büyükşehir burada diyeceğiz. Çalışan kadınlarımızın evlatları için her mahallemizde 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak kreşler yapacağız. Hem çocuğunuza gerekli eğitim verilecek hem de bu hizmeti vatandaşımıza sunmuş olacağız" ifadelerine yer verdi.

İlkokul öğrencilerine ve okullara yapacağı destekleri anlatan Kurum, gençlerle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Biz tüm okullarımıza beslenme desteği sağlayacağız. İlköğretimde okuyan tüm öğrencilerimize de ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. Evlatlarınızı okula gönderdiğinizde gözünüz arkada kalmayacak. Yavrularımıza tıpkı evinizdeki gibi güvenlik ve hijyen ortamını Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlayacağız. Tüm okullarımıza güvenlik, temizlik ve beslenme desteği vereceğiz. Okuldaki okul aile birliklerimiz ve velilerimizin endişeleri, kaygıları tamamen ortadan kalksın ve çocuklarımızı çok daha sağlıklı bir ortamda geleceğe hazırlayalım istiyoruz. İstanbul'da okumanın, eğitimin, öğretimin değerli olduğu bir anlayışı 31 Mart itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, her türlü sorumluluğu alarak gerçekleştireceğiz. Bugün bizleri bir araya getiren en büyük motivasyon aslında geleceğimizin umudu gençlerimizdir. Gençlerimiz için attığımız her adımın ne kadar önemli olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Bir araya geldiğimiz vakitleri bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Sizden alınmış talepleri gerçekleştirmek için de tüm ekibimizle birlikte çabalıyoruz. Gençlerimiz gençliğini tam anlamıyla yaşayabilsin, okul zamanlarını daha verimli değerlendirebilirsin istiyoruz. Gençlerimiz hem çok okusun bilgi sahibi olsun, hem de gezsin görsün yeni ufuklara yelken açsın istiyoruz. Kazandığı donanımları şimdi ve gelecek için anlamlı adımlara dönüşme bilsin istiyoruz. Biz gençlerin hür fikriyle düşüneceğiz, gençlerin aklına danışacağız. Gençlerimizin vizyonuyla çalışacak ve gençlerimizin gücüyle de başaracağız. Gençlerimizi memnun etmek için sizlerle el ele omuz omuza yürüyeceğiz."