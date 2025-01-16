Mustafa Destici\'den Gazze Açıklamaları ve Taha Akgül\'e Destek

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazze'deki ateşkese ilişkin, "İsrail bir yerde dururken diğer tarafta yürüyor. İsrail durmuyor; bakın nereye geldi, Şam'a 20 kilometre kaldı. Suriye'nin askeri tesislerini vurdu. İsrail'i Suriye'de de durdurmak gerekiyor çünkü bize de bir tehdit" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra sporculuk kariyerini noktalayan ve 18 Aralık'ta Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına seçilen Taha Akgül, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile birlikte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Destici, Taha Akgül'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Onlar sadece Türkiye'de değil dünyada da en başarılı olanlar, şampiyonlarımız. Onlarla gurur duyuyoruz. Hem şahsım hem de Büyük Birlik Partisi olarak ve Türk halkı adına gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Her iki şampiyonumuz da adını altın harflerle yazdırdılar. Şampiyonlarımız sporcu yönleriyle değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Zeki, çevik ve ahlaklı'. Ahlaki yönden de milli duruşlarıyla da gerçekten örnek karakterler" dedi.

'İSRAİL'İN GAZZE'Yİ TEKRAR VURMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Destici, Gazze'deki ateşkesle ilgili, "Filistinli kardeşlerimiz onurlu bir mücadele sergilediler. İsrail'in soykırımına maruz kaldılar. Terörist ve soykırımcı İsrail'i kınıyoruz. Bu anlaşma oldu diye konuşmaktan geri durmayacağız. Bu anlaşma bir nevi İsrail'i kurtarma sürecine de dönüştürülmemelidir. Yine de gelinen durum Filistin halkı için sevindiricidir. Gazze yerle bir olmuştur ama yenilmemiştir. Onları bu zaferlerinden dolayı kutluyorum. Ben yine de bu duruma da temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İsrail'e güvenilmez. Onların arkasındaki emperyalistlere güvenilmez. Anlaşmadan birkaç ay sonra İsrail'in Gazze'yi tekrar vurmayacağının bir garantisi yok. Filistin devletinin varlığının tanınması gerekiyor. İsrail bir yerde dururken diğer tarafta yürüyor. İsrail durmuyor; bakın nereye geldi, Şam'a 20 kilometre kaldı. Suriye'nin askeri tesislerini vurdu. İsrail'i Suriye'de de durdurmak gerekiyor çünkü bize de bir tehdit. Şu anda kendisi devlet olarak tehdit olmasa da PYD/ YPG ve Suriye üzerinden bir tehdit" ifadelerini kullandı.

Taha Akgül ise Destici'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 21-28 Ocak tarihleri arasında Ankara'da Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Büyükler Güreş Türkiye Şampiyonası'na davet etti.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,