Mustafa Sarıgül, Kazakistan ile ilgili konuştu: Arkasında İsrail, İngiltere ve ABD var - Son Dakika

Bursa Kapalıçarşı'da esnaf ziyareti yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ziyaretin ardından Kazakistan'daki olaylarla ilgili açıklama yaptı.

"KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLARI KAZAKİSTAN HALKI ÇIKARMIYOR"

Kazakistan'da yaşanan olayların Türkiye olarak bizi üzmekte olduğunu ifade eden Sarıgül, "Bütün Türk Cumhuriyetleri içerisinde bir karışıklık oluşturmak istiyorlar. Buna kesinlikle izin vermememiz lazım. Kazakistan'daki olayları Kazakistan halkı çıkarmamakta. İsrail, İngiltere ve Amerika, Türk Cumhuriyetleri'nden elini çekerse en ufak bir problem olmaz. Türk Cumhuriyetleri tekrar birlik ve beraberliğine inşallah sahip çıkacaktır." dedi.

"İSRAİL, İNGİLTERE VE ABD HUZURSUZLUK ÇIKARMAK İSTİYOR"

Açıklamalarına devam eden Sarıgül, "Dost Kazakistan'ın birliği ve beraberliğine kavuşması Türkiye olarak bizim en büyük dileğimizdir. Türkiye'de hiçbir yurttaşımızın oyuna gelmesini arzu etmiyorum. Türk Cumhuriyetleri içerisinde sergilenen bu oyunu düzenleyen İsrail, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri huzursuzluk çıkarmak istiyorlar. Bu oyuna asla gelmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN'DA NE OLMUŞTU?

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.