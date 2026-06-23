Mustafa Şen: Aralık'tan beri birinci partiyiz - Son Dakika
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Mustafa Şen: Aralık'tan beri birinci partiyiz

Mustafa Şen: Aralık\'tan beri birinci partiyiz
23.06.2026 14:33
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP'deki gelişmelere ilişkin 'CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir, biz ilgilenmiyoruz' dedi. 2024 Aralık ayından beri birinci parti olduklarını belirten Şen, terörsüz Türkiye süreci, ABD-İran savaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ve yargı eleştirilerine de yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir, biz ilgilenmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Kendi işimize baktığımızda da şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz, görüyoruz. Biz, 2024 yılının Aralık ayından beri birinci partiyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) düzenlenen Anadolu Sohbetleri programı kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi. Şen, CHP'deki gelişmelere ilişkin, "CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir, biz ilgilenmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Kendi işimize baktığımızda da şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz, görüyoruz. Biz, 2024 yılının aralık ayından beri birinci partiyiz" dedi.

'SÜREKLİ YÜKLELİŞ HALİNDE OLAN BİR PARTİYİZ'

Şen, "Dünyanın, bölgenin ciddi meseleleri var. Onları konuşmayı tercih ederim. Biz, sürekli yükseliş halinde olan bir partiyiz ve 2024 sonlarından beri bu yükseliş devam ediyor. Bu şekilde bir tablo var, bunun bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Ama bazılarının kendilerini aç tavuk gibi tahıl ambarında gördüklerini net söyleyebilirim. Partiler, birileri kendilerini bir yerlerde görüyorlar. Öyle bir toplumsal yapı, öyle bir siyasal yapı yok arkadaşlar" diye konuştu.

'BU İŞ BİTECEK'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Şen, "İnşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak. Hiçbir zaman iyimserlik yönündeki beklenti düşmedi. Hep birbirini teyit eder şekilde sonuçlar aldık. Millet diyor bize ki; 'Bu işi bitirin.' Birileri yanlış yapsa da halk buna müsaade etmeyecek. Gittiğim illerde, Şırnak'ından Diyarbakır'ına hepsinde aynı hava var. Bu iş bitecek. Türkiye artık böyle şeylerle uğraşamaz. Çünkü dünyanın başına ne geleceği çok belli değil. Bir 3'üncü dünya savaşı ihtimali önümüzde duruyor. Orada dururken sen gel burada iki tane teröristle uğraş, beş tane teröristle uğraş; enerjini buraya harcayamazsın. Bu yasama döneminde de inşallah hayırlı bir neticeye kavuşacağız. Meclis gereğini yapar hale gelir diye ümit ediyorum. Bunun karşısında PKK'nın da gereğini yapması gerekiyor" dedi.

'NATO'NUN BÖYLE BİR SAVAŞI YOK'

ABD- İran Savaşı'nın NATO gündemine geleceğini söyleyen Şen, "Mutlaka konuşulacak fakat bu bir NATO işi değildir. NATO'nun böyle bir savaşı yok. NATO üyesi bir ülke gitmiş İran'a, bizim kardeşimiz ve komşumuz olan bir ülkeye savaş açmış. Bu NATO'nun gündeminde yok, NATO'nun işi değil bu. Amerika, NATO'yu arkasına takmaya çalıştı 'Ben size bu kadar para verdim' diye. 'Amerika' dediğim Trump aslında. Sayın Trump'ın böyle bir tavrı oldu. Yine bu tip magazinsel düzeyde gündeme gelir ama ciddi bir NATO gündemi olarak gündeme gelmez" diye konuştu.

'BELKİ ANAYASA DEĞİŞİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığına yeniden adaylığını değerlendiren Şen, "Biliyorsunuz; Cumhurbaşkanı, seçim dönemi bitmeden Meclis'i feshederse Meclis de onu azletme yetkisine sahip, eş zamanlı. O zaman ülke seçime gider. Süresi bitmediği için Meclis gerekli düzenlemeleri yapar. Bu bir formüldür, belki anayasa değişir; bilmiyorum. Bunların hepsini zaman gösterecek bize ama Anayasa'nın böyle bir cevazı var" açıklamasında bulundu.

'YARGI KARARINA SAYGI DUYMAK ZORUNDASIN'

Yargıya yönelik eleştirilere yanıt veren Şen, "Yargı senin lehinde karar verince, senin istediğin şekilde karar verince, 'Yargı çok güzel, Ankara'da da güzel mahkemeler var, Türk yargısı çok güzel.' Ama senin istemediğin şekilde karar verince 'AKP yargısı.' Bu tam bir kepazeliktir. Kendi yolsuzluğunu, milletin çaldıkları milyarlarca liralık parasını örtmek için kendi hırsızlıklarını örtmek için uydurdukları bir şeydir. Bu çok sinir bozucu bir şeydir, çok ayıptır da kendi ülkesine, kendi yargısına çamur atmak. Yargının kararını beğenirsin, beğenmezsin ama saygı duymak zorundasın" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Mustafa Şen: Aralık'tan beri birinci partiyiz - Son Dakika

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