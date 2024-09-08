Varank, Kadınlarla Salça Kaynattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Varank, Kadınlarla Salça Kaynattı

Geniş Video İzle

ESKİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da kadınlarla birlikte salça kaynatıp, gazetecilere ikram etti. Varank, üretim yapan derneklere ve kooperatiflere destek verdiklerini belirtti.

08.09.2024 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da kadınlarla birlikte salça kaynatıp, gazetecilere ikram etti. Hükümetin hem Ticaret Bakanlığı hem de kalkınma ajansları vasıtasıyla üretim yapan derneklere, kooperatiflere destek verdiğini belirten Varank, "İşte o desteklerin bir yansımasını arkamızda görebiliyoruz. Gerçekten Bursa'ya gelip burayı ziyaret etmiş olan her bir vatandaşımızın memnuniyetle ayrıldığı bir işe arkadaşlarımız imza attılar" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Kestel Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Varank'ın ziyaretine AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve partililer eşlik etti. Burada kadınlardan dernek hakkında bilgi alan Varank, daha sonra kazan başına geçerek salça kaynattı. Bursa'nın tarımda Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Varank, "Bursa Türkiye'de marka şehirlerden bir tanesi. Salçalık domateste de gerçekten Türkiye'de önemli bir üretim bölgesi. Bugün bu ziyaretimizde hanımefendilerin salça yapma etkinliklerine eşlik ettik. Aslında bu dernek Türkiye'de köy kadınlarının dayanışması amacıyla kurulmuş ilk örnek ve kurulduğu ilk andan itibaren de tüm Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atıyorlar. Hatta o kadar başarılı işlere imza atıyorlar ki artık ünleri Türkiye sınırlarını da aşmış. Bugün arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kestel Belediye Başkanımız bu derneğe üretimde kullanılmak üzere farklı destekler vermişti. Hem onlarla ilgili görüşmek hem de hasbihal etmek üzere bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

'KOOPERATİFLER, DERNEKLER ÜLKENİN KALKINMASI İÇİN ÖNEMLİ YAPI TAŞI'

Saitabat kadınlarının yağmurlu hava altında salça ürettiklerine dikkat çeken Varank, "İnşallah buraya gelen misafirlerimiz de bu lezzetten tatmış olacaklar. Tabii kooperatifleşme, dernekleşme, sivil toplum kuruluşları bir ülkenin kalkınması açısından çok önemli yapı taşları ve farklı derneklerle, kooperatiflerle biz Türkiye'de yerelden bir kalkınma modelini de desteklemek üzere önemli çalışmalar yapıyoruz. Hükümetimiz gerek Ticaret Bakanlığı vasıtasıyla gerekse de kalkınma ajansları vasıtasıyla, Türkiye'de üretim yapan derneklere, kooperatiflere destekler veriyorlar. İşte o desteklerin bir yansımasını arkamızda görebiliyoruz. Gerçekten Bursa'ya gelip burayı ziyaret etmiş olan her bir vatandaşımızın memnuniyetle ayrıldığı bir işe arkadaşlarımız imza attılar. Ben bu manada Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Bursa'nın bir markası oldukları için. Bursa'nın tanıtımına, Kestel'in tanıtımına katkı sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii belediye başkanımızı da buradan tebrik etmek istiyorum. Onların yerel yönetimler olarak, sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle bu kadar beraber olması, onları desteklemesi işte ortaya böyle güzel neticeler çıkarıyor. Ben hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Varank, daha sonra gazetecilere salça ikram etti.

Varank, Kadınlarla Salça Kaynattı
Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mustafa Varank, Mustafa Varank, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Varank, Kadınlarla Salça Kaynattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 06:00:22. #1.13#
SON DAKİKA: Varank, Kadınlarla Salça Kaynattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement