MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan net konuştu: Yoluma bağımsız devam ederim - Son Dakika
Üye Girişi

MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan net konuştu: Yoluma bağımsız devam ederim

15.06.2022 15:24

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini belirterek, "İhraç kararı verilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. Herhangi bir partiye gidecek misin? diye soruyorlar. Hayır, benim öyle bir düşüncem yok. Herhangi bir partiye gitmem. Bağımsız olarak yoluma devam ederim" açıklamasını yaptı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

"DİŞİMİZLE TIRNAĞIMIZLA BU NOKTAYA GELDİK"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan, "Ben CHP'nin öz evladıyım. Ben bu süreci yakından takip ediyorum. Ben bu partinin gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği ve belediye başkanlığını yaptım. Ben bu partide MYK üyeliği, kadın kolları başkanlığı ve genel başkanlık dışında her görevde bulundum. Dişimizle, tırnağımızla biz bu noktaya geldik. Partimizi büyütmeye çalıştık. Son girdiğimiz 5 seçimde de başarılı olduk" diye konuştu.

CHP'den ihraç edilirse ne yapacak? Tanju Özcan rotasını belirledi: Yoluma bağımsız devam ederim

KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU TALEP ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini belirten Özcan, "Ben Sayın Genel Başkanın partinin öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini düşünmüyorum. Kendisinden de bir randevu talep ettim. Randevu verirlerse gidip kendisine düşüncelerimi detaylı olarak anlatacağım, süreci de anlatacağım. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum. Yüksek disiplin kurulu üyelerimiz de çok tecrübeli bir başkanı var. Sağduyulu, aklı başında tecrübeli insanlardan oluşuyor. Herhalde bu AK Partililerin ve HDP'lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız randevu talebimize de olumlu yanıt verirse daha ayrıntılı bir açıklamada yaparım" ifadelerini kullandı.

İHRAÇ EDİLİRSE YOLUNA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

İhraç edilmesi halinde bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklayan Özcan, şöyle konuştu: "İhraç kararı verilirse ne olur? İhraç kararı verilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. 'Herhangi bir partiye gidecek misin?' diye soruyorlar. Hayır, benim öyle bir düşüncem yok. Herhangi bir partiye gitmem. Bağımsız olarak yoluma devam ederim. Hiçbir partinin teklifine açık değilim. Moralim gayet iyi. İşime gücüme bakıyorum. AK Partili ve HDP'li trolleri izliyorum. Onların yorumlarına bakıp, gülüyorum. Sıkıntı yok. Ben şu anda belediye çalışmalarıyla meşgulüm. Altyapı sorunları olan mahalleler var. Önceliğim onlar."

CHP'den ihraç edilirse ne yapacak? Tanju Özcan rotasını belirledi: Yoluma bağımsız devam ederim

"PARTİMİN, ÖZ EVLADINA SAHİP ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin asıl sebebinin AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri olmadığını anlatan Özcan, şunları söyledi: "Bu konu biliyorsunuz aslında benim ihraç istemiyle disiplin kuruluna gitmeme sebep olacak konu bu değil. Bunu herkes biliyor. Buna en çok kim seviniyor. Bu yönüyle bakmak lazım. Beni duygulandıran şeyler oluyor. Partililer arayıp ağlayarak üzüntülerini dile getiriyorlar. Kim mutlu bundan? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mutlu, HDP'liler mutlu. Kandil'dekiler mutlu. İmralı'daki cani emin olun mutlu. Bunları mutlu edeceğini düşünmüyorum. Ben partimin, öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum."

YORUMLAR
500
HDP'li Gergerlioğlu: 'CHP, Tanju Özcan'ın disipline sevkinde çok geç kaldı' HDP'li Gergerlioğlu: 'CHP, Tanju Özcan'ın disipline sevkinde çok geç kaldı' İhraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan'dan ilk açıklama İhraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan'dan ilk açıklama
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan net konuştu: Yoluma bağımsız devam ederim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:55 9 yıl önce arkadaşını öldürmüştü! Sanığın mahkemede verdiği ifade şaşkına çevirdi: Öldüğüne inanmıyorum
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:41:36. #1.11#
SON DAKİKA: MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan net konuştu: Yoluma bağımsız devam ederim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement