Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum - Son Dakika
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Politika

Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

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Narin Güran\'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu\'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
24.05.2025 11:12  Güncelleme: 11:32
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Narin Güran\'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu\'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
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Narin Güran cinayetinden Erzincan Cezaevi'nde yatan anne Yüksek Güran ve kardeşi Enes Güran'ı ziyaret eden DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gergerlioğlu, ''Vicdanım bu iki kişinin masum olduğunu, cinayetle bir alakaları olmadığını söylüyor açıkçası. Olayın örgüsünü incelediğiniz zaman da bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor'' dedi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı açıklamada Türkiye gündemini sarsan Narin Güran cinayetine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Cezaevinde anne Yüksel Güran ve oğlu Enes Güran ile görüştüğünü belirten Gergerlioğlu, "Artık tamamen eminim, bu cinayetin faili ne anne ne de abi. Masum olduklarına vicdanen inanıyorum" dedi.

ANNE CEZAEVİNDE 30 KİLO VERMİŞ

Güran ailesiyle uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Gergerlioğlu, "Anne Yüksel Güran, 'Yeni doğmuş bir bebek kadar masumum, çocuğum için içim yanıyor' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cezaevine girdiğinden bu yana 30 kilo kaybetmiş, adeta çökmüş durumda. Onu bu halde görmek insanın içini sızlatıyor" ifadelerini kullandı.

"DELİLLERİ İNCELEDİM, OLAY YERİNE GİTTİM, KATİL ONLAR DEĞİL"

Gergerlioğlu, olayla ilgili daha önce Narin Güran'ın köyüne gittiğini ve dosyayı ayrıntılı bir şekilde incelediğini belirtti. "Köydeki gözlemlerim, dosyadaki bilgiler ve bugün dinlediklerimi birleştirdiğimde, bu annenin ve abinin cinayetle hiçbir ilgisi olmadığı kanaatine vardım" dedi. Kararın vicdanlarda kabul görmediğini vurgulayan Gergerlioğlu, " Bütün olay örgüsünü ayrıntılı bir şekilde köyde gördükleri, dosyadaki okudukları, anne ve enesin anlattıklarıyla birleştirdiğim zaman gerçekten ağır ve haksız bir kararla ağırlaştırılmış ve mahpus edilmiş bu iki kişiyi gördüm." ifadelerini kullandı.

"BU İKİ KİŞİ MASUM"

Gergerlioğlu, ceza hukukunda delil ve vicdanın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Umarım istinafta bu cezanın bozulması gerekiyor. Kamuoyun vicdanı bence bunu kabul etmez. Gerçi yargısal bir süreç. Evet ben hâkim değilim. Bir yargı süreci var. Hâkime bir karar vermiş. Fakat benim vicdanım bu iki kişinin masum olduğunu, cinayetle bir alakaları olmadığını söylüyor açıkçası. Olayın örgüsünü incelediğiniz zaman da bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Katil kimdir? Eksik delillerle, medyatik ajitasyonlarla insanların hayatını karartmak, katledilmiş bir kız çocuğunun annesini cani bir katil olarak ilan etmek, bir ağabeyi cani bir katil olarak ilan etmek o kadar kolay olmamalı. Belki bu dünyada karar verecek, ama ben vicdanımda bu kararın karşılığı olmadığına düşünüyorum." dedi.

Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davaya ilişkin 944 sayfalık gerekçeli karar, 23 Ocak'ta açıklandı.

Narin Güran\'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu\'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

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Son Dakika Politika Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Diyarbekri:
    yahu mümkünse bu dem lileri konuşturmayın yahu. şimdi de savcılık oynuyorlar. 69 16 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Evet masum olabilir aralarinda fakat doğruyu sakladıklarindan dolayida onlarda kurunun yaninda yanmış olabilirler.. 54 2 Yanıtla
  • TÜRKİYE FREE FİRE:
    Kaç tane cinayet soruşturması yaptın ki yorum yapıyorsun, herşey de herkes bilgili maşallah,ilk gün Anne şüpheliydi,çelişkili ifadelerinden anlaşılıyordu biraz tecrübeli her meslektaş çözerdi olayı,ancak olay çok sulandırıldı,işin ehillerine teslim edilmedi,bundaki amaç neydi oy kaygısı mı, başka şeyler mi gizlendi,beceriksizlik mi,hangisini derseniz,olan masum evladımıza oldu,Anne dahil hepsi çeksin cezasını yeterli olursa tabi. 40 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HANGI SIFATLA ZIYARET ETTİ. HERKES ZİYARET EDEBILIYOR MU 31 6 Yanıtla
  • Sk 06:
    deme bak demedi deme adamlar herşeyi billiyor akp Türkiyesi ne beklenir ki 18 13 Yanıtla
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