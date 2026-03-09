Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Necmettin Erbakan\'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
09.03.2026 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Necmettin Erbakan\'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Haber Videosu

ABD-İsrail-İran arasındaki savaş devam ederken, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın yıllar önce bir programda söyledikleri yeniden gündem oldu. Bölgedeki İsrail tehlikesine dikkat çeken Erbakan'ın, "Yahudi ile hudut olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak. Böylece İslam alemini darmadağın ederler. İnsanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler. Türkiye'ye Sevr'i uygulayacaklar." dediği görüldü.

Orta Doğu'da tırmanan İsrail, İran ve ABD gerilimi sürerken, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın yıllar önce yaptığı stratejik uyarılar yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Erbakan'ın dile getirdiği, bölgedeki çatışmaların İslam alemini istikrarsızlaştıracağı ve asıl hedefin Türkiye'nin toprak bütünlüğü olduğu yönündeki sözleri, güncel gelişmelerle benzerliği nedeniyle sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

ERBAKAN: YAHUDİ, İRAN'LA SAVAŞACAK

Söz konusu konuşmasında Erbakan, İsrail'in komşu ülkelerle yaşadığı gerilimlerin nihai amacının Türkiye'ye hücum etmek olduğunu vurgularken şunları söylediği görüldü: "Gelecek bütün hududumuz boyunca, Suriye ve Irak hududumuz baştan sona kadar, şimdi artık İsrail'le olacak. Yahudi ile hudut olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak. Ve sana diyecek ki sen de benimle beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber olur.

"ARKADAN HEDEF TÜRKİYE'DİR"

İran'la savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darmadağın ederler. İnsanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler. Türkiye'ye Sevr'i uygulayacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler.

"HAZIRLIKLARINI ŞİMDİDEN YAPIYORLAR"

Ne yapacakları belli. Zaten onların hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar. Adım adım. Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olan olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı-Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı."

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu - Son Dakika

Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump’la görüştü BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor

22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
21:20
Avrupa borsalarında savaş depremi Orta Doğu’daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
Avrupa borsalarında savaş depremi! Orta Doğu'daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:56
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
16:56
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 22:57:22. #7.12#
SON DAKİKA: Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.