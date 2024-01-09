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Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi - Son Dakika
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Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi

Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, konuk olduğu programda neden Kadıköy'den aday olduğunu anlatmaya çalıştı. Ancak Maçoğlu'nun verdiği cevaplar hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri ikna etmedi.

09.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:42
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TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, konuk olduğu programda neden Kadıköy'e aday olduğu, neden Tunceli'yi tercih etmediği sorularını yanıt vermekte zorlandı.

"HERKES YÖNETİMİN BİR PARÇASI OLABİLİR"

Maçoğlu, "Sonuçta belediyecilik bir şehri tanımak, sokaklarını bilmek, insanlarını tanımak, sonuçta çöp kaldıracaksınız, cenaze kaldıracaksınız. Bu açıdan bakıldığında genel sosyalist planlamanın dışında o kentle ya da insanların da ilgili bir şey doğal olarak. Tunceli'den Kadıköy'e bir Belediye Başkanı getirilmesi sorun yaratmaz mı?" sorusuna "Eğer bir bireyin tek başına yönettiği bir anlayış üzerinden bir çalışma olsa dediğiniz çok doğru. Yani sadece bir Belediye Başkanı o şehir tek hakimi tek yönetici grubu olarak görürseniz. Ama bir şehri kendisinin de içine koyduğu meclislerle yönettiği, birlikte yönetme kültürünün geliştiği bir anlayışa biçimi geliştiğinde tam tersi. Ülkenin neresinden gelirse gelsin, herkes yönetimin parçası olabilir. Bugün Kadıköy nasıl bir mozaik. Mesela 300 bine yakın Dersimlinin yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz" yanıtını verdi.

NEDEN MUHALEFETİN KALESİNDEN ADAY OLDU?

Komünist başkan "Neden iktidarı değil muhalefeti zorlamaya çalıştığınız konusu tartışılıyor. Neden iktidarın yönetiminde olan ve işçi sınıfının, emekçinin yaşadığı ilçelerden birini tercih etmediniz de, orta sınıfın ve orta sınıfın üstü insanların yaşadığı bir muhiti tercih ettiniz?" sorusuna ise "Bunların her biri tartışıldı, sol-sosyalist kurumlarda. İzmir'de, Aydın'da, İstanbul'da farklı ilçelerde tartışma yürütüldü. Bizler iktidar ya da muhalefet meselesinden çok bir sosyalist programın bu mevcut burjuva siyasetlerin çok çok ilerisinde olduğunu düşündüğümüz ve bu ülkenin emekçilerinin olduğu bütün alanlarda bu programı geliştireceğimizi düşünüyoruz" sözleriyle karşılık verdi.

"HAYATIMDA EN AZ 40-50 KERE KADIKÖY'E GELMİŞİMDİR"

Açıklamasının devamında da dişe dokunur bir ifade kullanmayan Maçoğlu, şöyle devam etti: "Mesela bir şey söyleyeyim, birkaç gündür Kadıköy'deyim. Ben hayatımda en az 50 kere 60 kere Kadıköy'e gelmişimdir. Mesele şehrin insanlarının da dahil olduğu, bir ortak konsept sunduğu, bir ortak meclisi yönetebilirsiniz. Bir program olarak gördüğümüz için bunun kaygısını hiç yaşamıyoruz. Mesela bir şey söyleyeyim diyorsunuz ya orta sınıf ya da işte bir üst olarak diyorsunuz. Son 2-3 gündür gezdim, insanların çalışma süreleri çok uzun. Biz sosyalistler de işçi, emekçi çalışma sürelerinden onların yaşam koşullarına kadar her bir şeyi önemsiyoruz."

Neden Kadıköy\'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu\'nun cevabı tatmin etmedi
YORUMLAR (18)
  • tansel çetinkaya: kadıköyü çantada keklik görüyor gerilla kafası işte Yanıtla 61 46
  • Serkan Basar: farketmez ha kadıköy ha karşıköy önemli olan hakkını vermesi Yanıtla 48 11
  • Necati Kaya: Maçoğlu,kadıköy mera değil. Orada koyun yok. Nohut yok,. Yanıtla 18 26
  • Serkan Çakar: her haberde sen varsın reis 27 7
  • Serkan Çakar: meşurluk peşinde koşma adaş sende kayıp gidersin bir yıldız gibi Yanıtla 12 5
  • OĞUZ İÇEN : Peki neden İstanbul ili için aday olmadın kominist başkan,kazanırdın buna emin ol,korkmayın Ekrem İMAMOĞLU'dan bu kadar Yanıtla 12 2
  • Serkan Basar: desene meşhur olduk adaş :) Yanıtla 8 5
  • Serkan Basar: heryerde hayvan vardır necati kardeş önemli olan insanlarla hayvanları ayırmak anladın sen onu :) 4 3
  • Korul Nuri: Yok bak Serkan Basar kardesimizi yedirtmeyiz en vijdanli yorumcumuzdur. 1 1
  • Korul Nuri: Kim tutar seni Serkan kardes seni yakinda siyasettede görürüz insallah. 0 0
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