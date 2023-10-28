Netanyahu: Gazze'ye yönelik saldırılar devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini belirterek, "Operasyon uzun ve zorlu olacak. Biz buna hazırız" dedi. Operasyonun ikinci aşamasının başladığını ifade eden Netanyahu, "Hedefimiz, Hamas'ın askeri ve idari birliklerini yok etmek ve rehineleri evlerine geri getirmektir" dedi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI ŞİDDETLENDİ

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa operasyonun ardından İsrail'in 22 gündür Gazze'ye tam ablukası ve bombardımanları devam ediyor. 27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece çatışmaların başından beri Gazze'ye en yoğun hava saldırıları düzenlendi. Kentteki tüm telefon ve internet erişimi kesildi. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Hagari kara operasyonlarını da genişlettiklerini açıklayarak Gazzelilere güneye gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

NETANYAHU: İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI

İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bombardımanını yoğunlaştırırken, gözler bölgeye düzenlenmesi planlanan kara harekatına çevrildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında dün gece yoğunlaşan hava saldırılarının ardından operasyonun ikinci aşamasının başladığını söyledi.

"AMAÇ, HAMAS'I YOK ETMEK VE REHİNELERİ KURTARMAK"

İsrail'in hedefinin açık olduğunu belirten Netanyahu, "Hedefimiz, Hamas'ın askeri ve idari birliklerini yok etmek ve rehineleri evlerine geri getirmektir" ifadelerini kullandı.

"KARA HAREKATINI BAŞLATMA KARARI OY BİRLİĞİ İLE ALINDI"

Kara harekatını başlatma kararının savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi tarafından oybirliğiyle alındığını vurgulayan Netanyahu, "Komutanlarımız ve askerlerimiz İsraillilerin arkalarında olduğunu biliyorlar" şeklinde konuştu.

İNCİL'DEN ALINTI YAPTI

Amalekliler ve İsrailoğulları arasında olan olayları hatırlatarak İncil'den alıntı yapan Netanyahu, "Hatırlıyoruz ve savaşıyoruz. Tek amacımız Hamas'ı mağlup etmek ve topraklarımızda varlığımızı sağlamak" ifadelerini kullandı.

"SIRADAKİLER ONLAR OLACAK"

İsrail'in tüm insanlık için mücadele ettiğini belirten Netanyahu, "Batıdaki ve Arap dünyasındaki müttefiklerimiz biliyorlar ki eğer kazanamazsak, sıradaki onlar olacak" dedi.

Netanyahu, ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Yunanistan ve diğer ülkelerin liderlerinin ziyaretlerine değinerek, "Açık bir mesaj getirdiler. Sizi destekliyoruz ve zaferinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki operasyonların uzun ve zorlu olacağını belirterek, "İlk aşama, Kara Kuvvetlerimizin güvenli bir şekilde içeri girmesine yardımcı olmak için büyük bir hava harekatı düzenlemek" dedi. "Kazanacak olan biziz" ifadelerini kullanan Netanyahu, "Henüz yolun başındayız" açıklamasını yaptı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.