Odunpazarı Belediyesi yıllık "Hesap veriyoruz" toplantısı gerçekleştirildi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve belediyenin bir yıl süre içinde hayata geçirdiği hizmetlerin tanıtıldığı "Hesap Veriyoruz" basın toplantısı, Başkan Kazım Kurt'un sunumuyla 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Tanıtım toplantısında Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin 2024-2025 Nisan aylarını kapsayan süre boyunca gerçekleştirilen ve hayata geçirilen ürün ve hizmetleri detaylarıyla aktardı. Sayılarla 1 yıl kapsamında Sosyal Belediyecilik, Sanat ve Kültür Çalışmaları, Aile, Kadın, Çocuk ve Gençlik Hizmetleri, Spor, İstihdam, Tasarruf ve Etkin Kaynak Yönetimi, Çevre ve İklim Çalışmaları ve Dönüşüm ve Değişim gibi temel belediyecilik faaliyetleri doğrultusunda yapılan çalışmalara değinen Kurt, gerçekleştirilen hizmetlerin rakamlarını da basın mensuplarıyla paylaştı.

"Belediye bünyesine 10 yeni çöp kamyonu kazandırdık"

Sayılarla 1 yılın değerlendirildiği toplantıda Başkan Kurt, 'Tasarruf ve Etkin Kaynak Yönetimi' kapsamında yapılan harcamaların şeffaf ve etkin bir biçimde vatandaşlara ulaşmasının önemini dile getirdi. "İsraf yok, hizmet çok" diyen Kazım Kurt, hayata geçirilen çalışmaları şu şekilde aktardı:

"Belediye bünyesine 10 yeni çöp kamyonu kazandırdık. 4 adet yeni cenaze aracımız filomuza eklendi. 2024 yılı içerisinde 2 bin 496 vatandaşımıza cenaze taşıma aracı tahsisi, 65 bin 970 vatandaşımıza ise cenaze yakınları için otobüs tahsis hizmeti verildi. 2024 yılı içerisinde araç ve iş makinası onarımı ve periyodik bakım işlemlerinin yüzde 86'sı kendi atölyelerimizde öz kaynaklarımız ile gerçekleştirildi. Her ay 110-130 ton arası yakıt harcıyoruz. Bu noktada 1 milyon 421 bin 742 litre mazot, 20 bin 479 litre benzin aldık."

"10 tane çöp kamyonu zamanında gelseydi Eskişehir'de şikayet edilen çöp sorununu rahatlıkla çözmüş olurduk"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, özellikle uzun zamandır gündemdeki konulardan biri olan Eskişehir'deki çöp sorununa yönelik açıklamalarda bulundu. Belediyenin çabalarına rağmen talep edilen çöp kamyonlarına Bakanlık tarafından izin verilmemesi nedeniyle Odunpazarı'ndaki çöp sorunun artış gösterdiğini dile getiren Başkan Kurt, çözüm süreci ve yönteminden ise şu sözlerle bahsetti:

"Belediyenin zorunlu işleri nelerdir? Çöp toplamak. Biz bunun için 31 Mart 2024 seçimleri sonrası 10 tane çöp kamyonu alabilmemiz için izin versinler diye Bakanlığa başvurduk. O izin 8 ay sonra geldi. İzin geldikten sonra pazarlığa başladık, parasını da peşin olarak yatırdık ama araçlar hala gelmedi. Bizim 40 küsur milyon liramızı 6 aydır faizsiz bir biçimde kullanarak bu işi uzattılar. İnşallah bu iş uzamadan bugün yarın bitmiş olacak ve araçlar gelecek. Biz engelleniyoruz deyince yanlış anlıyorlar ama bu da dolaylı yoldan engellemektir. Eğer o 10 tane çöp kamyonu bize zamanında gelseydi şu an Eskişehir'de şikayet edilen çöp sorununu rahatlıkla çözmüş olurduk" ifadelerini kullandı. Yanı sıra ilçedeki çöp konteyneri eksikliğine de değinen Kurt, "Biz kendi çöp konteynerlerimizi kendimiz üretmeye başladık. Çünkü herkes konteyner istiyor ve herkes parasız olarak istiyor. Oysa bir konteyner maliyeti 13-14 bin lira. Götürüp koyuyorsunuz, vatandaş kapağını kırıyor, içine atmayıp yanına atıyor. Biz de bunun çözümünü kendimiz üretmekte bulduk" dedi.

Huzur, Erenköy ve Çankaya mahallelerinde parsel bazlı ve ayrık nizam dönüşüm yapılacak

'Dönüşüm ve Değişim' kapsamında Odunpazarı'ndaki yapıların kentsel dönüşüm süreçlerinden bahseden Başkan Kurt Erenköy, Huzur, Alanönü ve Çankaya mahallelerinde gerçekleştirilen imar planı revizyonu çalışmalarında, 6 etapta toplam 4 bin 200 hektar alanın tamamlandığını; 7'inci etap 220 hektarlık alanın ise meclis gündeminde olduğunu aktardı. Gelen sorular üzerine Kurt, Erenköy, Huzur ve Çankaya mahallelerindeki imar revizyon planları çalışmalarıyla ilgili detayları şu şekilde açıkladı:

"Alanın büyük bir kısmı bitişik nizam, 2 kat konut alanı olarak planlandı. Söz konusu alanın büyük bir kısmının imar planı kararları 2981 sayılı İmar Planı Kanunu kapsamında, 1990'lı yıllarda ıslah imar planlarıyla oluşturulmuş. Günümüz şehircilik ilkelerinde bitişik nizam yapılaşmanın ayrık nizama dönüşümü teşvik edilmelidir. Biz bunu sürekli vurguluyoruz; şehir merkezinde de bu böyle olmalıdır. Bu nedenle vatandaştan gelen istekler dikkate alınarak inşaat alanlarında artışa gidilmeden bitişik nizam 2 kat yapılaşmalar, 2'li ve 3'lü bloklar şeklinde ayrık nizam 4 kata dönüşmüştür. Planlama alanı içerisinde bitişik nizamdan ayrık nizama dönen toplam 4 bin 478 adet parsel ve 3 bin 603 adet yapı bulunmaktadır. 2 bin 274 adet parsel Erenköy Mahallesi'nde, 685 adet parsel Huzur Mahallesi'nde, bin 19 adet parsel ise Çankaya Mahallesi'nde yer almaktadır. Alanönü Mahallesi'nde ise yalnızca bir parsel var. Alan içerisinde çok fazla yeni yapılaşma ve ruhsatlı yapı bulunduğundan ada bazında yapılaşma mümkün olamamaktadır, çünkü yeni yapıları yıktırma şansımız yok. Bu nedenle parsel bazında ayrık nizam 4 kat yapılaşmanın sağlanabilmesi amaçlanmaktadır."

Toplantı, Başkan Kurt'un basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla birlikte noktalandı. - ESKİŞEHİR