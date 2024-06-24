Oğlu, PKK\'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP\'li Adıgüzel istifa etti

Politika

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel'in oğlu Tunahan Adıgüzel, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İnsan kaçakçılığını PKK'lı isimlerle birlikte yaptığı öne sürülen Adıgüzel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken MHP'de yönetici olan babası partisinden istifa ettiğini duyurdu.

UYUŞTURUCU İHBARI ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Adıgüzel'in isminin karıştığı kaçakçılık yapılan teknede aralarında uyuşturucu kullanma ve PKK üyeliği gibi suçları olan 10 kişi yakalandı. İsmail Saymaz'ın Sözcü'deki köşesinde gündeme getirdiği konu, Çanakkale'de yaşandı.

28 Mayıs'ta bir uyuşturucu ihbarı üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ayvacık'taki Kumbağlar Limanı'nda Yunanistan bayraklı "Nefeli" isimli sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen dördü Türk, ikisi Yunan, altı kişi gözaltına alındı.

TEKNEDE PKK'LI VE UYUŞTURUCU KULLANICISININ DA OLDUĞU 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknede 11 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca yurt dışına kaçmaya çalışan, kasten öldürme, yaralama, PKK üyeliği ve uyuşturucu kullanma suçundan aranan 10 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerden Tunahan Adıgüzel ve Atakan Görevin'in kaçakçılıkta kullandıkları iki araca el kondu. Adıgüzel'in üzerinden 2500 dolar, 2500 Euro ve 200 TL çıktı.

ADIGÜZEL TUTUKLANDI

Adıgüzel ve Görevin de dahil dört Türk ve iki Yunan göçmen kaçakçılığından, teknede yakalananlardan biri PKK üyeliğinden, diğeri uyuşturucu kullanmaktan tutuklandı. Bir İranlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adıgüzel, ifadesinde Sarıyer'de otel ve restoran işlettiğini söylerken göçmen kaçakçılığı için iki araba kiraladığını ve üç arkadaşını yanına aldığını belirtti.

MHP'NİN İSTANBUL BİNASI GÜVEN ADIGÜZEL'E AİT

MHP İstanbul Teşkilatı'nın bulunduğu binanın Güven Adıgüzel'e ait olduğu da Saymaz'ın yazısında yer alırken Adıgüzel'le görüştüğünü söyleyen Saymaz, Adıgüzel'in 6 ay önce siyasetten uzaklaştığı bilgisini aldığını belirtti.

BABA ADIGÜZEL: OĞLUMU KULLANDILAR

Saymaz, köşesinde baba Güven Adıgüzel ile görüşmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Adıgüzel, yaklaşık altı ay önce siyasetten uzaklaştığını söyledi. 'Yıllarca çalıştım, sonra bıraktım' dedi. MHP'nin kendi kiracısı olduğunu doğruladı. Oğlunun göçmen kaçakçılığından tutuklandığını kabul eden Adıgüzel, şu bilgileri verdi:

Büyük oğlum Cihanay, Türkiye'de kara paradan ceza aldı ve Yunanistan'a kaçtı. Atina'da PKK'lılarla tanışıyor. Bunlar çocuğu kullanarak, küçük oğlum Tunahan'ın üzerinden insan ticareti yapıyorlar. İnsan ticareti yaparken, bunların haberi olmadan Yunanlı iki kaptan bir paket getiriyor. Bunlara para teklif ediyorlar. Benim çocuğun arkadaşı bu paketi alıyor, atıyor bir yere. Paketten uyuşturucu çıkıyor. Jandarma basınca bizimkiler yakalanıyor."

"BİR VESİLEYLE ÇOCUĞUMU PKK'LILARIN ELİNDEN KAÇIRDIM"

Adıgüzel, Saymaz'a baskından sonra büyük oğlunun aradığını ve PKK'lıların yakalanan uyuşturucudan ötürü 50 bin Euro istediğini iddia etti. Saymaz ayrıca Adıgüzel'in "Beni arayıp tehdit ettiler. Bir vesileyle çocuğumu PKK'lıların elinden kaçırdım. Örgüt büyük çocuğumu kullanarak ve kandırarak, bu işi yaptırıyor." dediğini belirtti.

İSTİFA ETTİ

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Güven Adıgüzel, "Partim MHP'nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.