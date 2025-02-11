Oktay'dan Netanyahu ve Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Oktay'dan Netanyahu ve Trump'a Sert Tepki

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Trump'ın Gazze'den Filistinlilerin sürülmesine yönelik açıklamalarını eleştirdi.

11.02.2025 17:53
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Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "Geçtiğimiz hafta İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun Washington ziyareti sırasında Filistinlilerin Gazze'den sürülmesine yönelik Trump'ın açıklamaları kabul edilemez"

"Uluslararası hukuku yerle bir eden Filistin halkının etnik temizliğine ve tehcirine yol açacak bu tür önerilerin hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir" dedi.

ANKARA - Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara milletvekili Fuat Oktay, "Geçtiğimiz hafta İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun Washington ziyareti sırasında Filistinlilerin Gazze'den sürülmesine yönelik Trump'ın açıklamaları kabul edilemez. Uluslararası hukuku yerle bir eden Filistin halkının etnik temizliğine ve tehcirine yol açacak bu tür önerilerin hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir" dedi.

Dışişleri Komisyonu Başkan Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Oktay, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Görüşmelerde başta DEAŞ, ülkenin kuzey doğusunu işgal eden PKK, YPG ve bağlantılı kuruluşlarla mücadele olmak üzere ülkemizin güvenliğini ilgilendiren Suriye'nin ve ülkemizin güvenliğini ilgilendiren konular ile Suriye'nin istikrarı ve yeniden inşaası ele alındı. Yeni Suriye yönetimiyle önemli ölçüde mutabık olduğumuz görüldü. PKK, PYD, YPG; SDG gibi uzantılarının Suriye'de temizlenmesi hususunda tam mutabakat sağlandığı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ı eleştiren Oktay, "20 Ocak tarihinde göreve başlayan ABD Başkanı Donald Gazze konusu başta olmak üzere uluslararası barış ve istikrarı tehdit eden söylemlerine şahit oluyoruz. Geçtiğimiz hafta İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun Washington ziyareti sırasında Filistinlilerin Gazze'den sürülmesine yönelik Trump'ın açıklamaları kabul edilemez. Uluslararası hukuku yerle bir eden Filistin halkının etnik temizliğine ve tehcirine yol açacak bu tür önerilerin hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir" dedi.

Komisyon TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla 'Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın 26. ve 31. Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 17. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18/5/2017 Tarihli ve GA17/7/438 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna, 'Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının 47. Maddesinin Tadiline İlişkin Olarak Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 21. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 4/9/2021 Tarihli ve GA21/442 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve İslam İşbirliği Teşkilatı Medya Forumu Tüzüğü ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tekliflerini görüştü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Oktay'dan Netanyahu ve Trump'a Sert Tepki - Son Dakika

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