Ömer Bilgin: Hesap Soracağız - Son Dakika
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Politika

Ömer Bilgin: Hesap Soracağız

Ömer Bilgin: Hesap Soracağız

Merkez Sağ Partisi Genel Başkanı Bilgin, bebek cinayetlerine karşı hesap soracaklarını duyurdu.

03.11.2024 19:09
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MERKEZ Sağ Partisi Genel Başkanı Ömer Bilgin, "Bebeklere ve analarına kıyanlara da namus, şeref üzerine hesap sormak bize nasip olacak. Biz o hesapları soracağız. Onları mahkemelerin önüne, hakimlerin önüne dikeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Devlet hesap sorar" dedi.

Merkez Sağ Partisi Genel Başkanı Ömer Bilgin, partisinin Bursa İl Teşkilatı 1'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede Bilgin'e, yönetim kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti. Burada konuşan Bilgin, Süleyman Demirel'in demokrasi tarifini hatırlatarak, "Bir sabah kapınızın zili çaldı, kimin çaldığını bilebilir misiniz. Bilemezsiniz. Ama bu kapının zilini, sabah saatlerinde binanın görevlisi çalıyor diyebiliyorsak, o zaman demokrasi vardır. Ama bu binanın görevlisi değil de kimin çaldığını bilmiyorsak o ülkede demokrasi yoktur. Demirel'in tarifi buydu. Biz sabah 03.00'da, 05.00'da kapısını çalan adamın binanın görevlisi olduğunu bilinceye kadar, o demokrasiyi biz getireceğiz, siz getireceksiniz" diye konuştu.

'SEÇİMLERDE BEN ADAY OLMAYACAĞIM, SİZİ MİLLETVEKİLİ YAPACAĞIM'

2025 Kasım ayında erken seçim yapılacağını iddia eden Merkez Sağ Partisi Genel Başkanı Ömer Bilgin, "Önümüzdeki kasım ayında bir seçim yapacağız. O ilk seçimde ben milletvekili olmuyorum. Ama bu partiyi kuran bütün arkadaşlarımızı, Cenabıallah'ın izniyle milletvekili yapacağım ve parlamentoya o milletvekillerini, Sayın Halil İbrahim Şahinler'le beraber, o da parlamentoda grup başkanı olarak, onları parlamentoya ben götüreceğim. Ben de parlamentonun dışında o keyfi yaşayacağım. İşte o zaman geleceğim burada, Bursa meydanında miting yapacağız. O zaman sizden helallik isteyeceğim. Ondan sonra da, 'Cenabıallah bu ömrü nerede bitirirsen, ben orada hazırım Allah'ım' diyeceğim" ifadelerini kullandı.

'BEBEKLERE KIYANLARI BİZ HAKİM KARŞISINA ÇIKARACAĞIZ'

Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Bilgin, çocuk cinayetlerini işaret ederek, "Bu ülkedeki milyonlarca bebeği cenabıallah esirgesin. O bebeklere kıyılmasın. O bebeklerin analarına kıyılmasın. Ama o bebeklere ve analarına kıyanlara da namus, şeref üzerine hesap sormak, bize nasip olacak. Biz o hesapları soracağız. Onları mahkemelerin önüne, hakimlerin önüne dikeceğiz. Diyarbakır'da küçücük bir bebek, ağzı süt kokuyor ya. Ne işiniz vardı o bebekle. Ne istediniz o bebekten. Nasıl kıydınız. Ama bunların hesabını, Cenabıallah'tan bir mani olmazsa, o tozlu raflardan biz çıkaracağız, onları hakimlerin karşısına biz dikeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Devlet hesap sorar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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