Ömer İleri: Terörsüz Türkiye Vizyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu çerçevenin içerisinde birilerinin ima ettiği gibi bir yerlerde kurulan masalar yoktur. Bu çerçevenin içerisinde devletin kararlılığı, devlet aklı, milletin iradesi ve siyasetin dirayeti vardır." dedi.

İleri, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Niğde İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan İleri, Niğde'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. İleri, parti teşkilatlarının yaz aylarını çalışarak geçirdiğini ve sahada vatandaşlarla bir arada olduklarını dile getirdi.

Bugün de Niğde'de olduklarını ve eylül ayı boyunca da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında sahada olmaya devam edeceklerini anlatan İleri, "Allah çalışmalarımızı verimli kılsın diyelim. İnşallah bir ve beraber olarak yürümeye devam ediyoruz. Niğde'mizin bütün ilçelerinde vekillerimiz, MKYK üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız sahada olacaklar. Esnaf ziyaretleri yapacağız, STK'leri ziyaret edeceğiz, şehit aileleri ve gazi ziyaretleri yapacağız. Vatandaşımızın nabzını tutup Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde verdiğimiz birçok mücadeleyi yine birinci ağızdan net bir şekilde vatandaşımıza iletme fırsatını bulacağız. Bizler sıradan bir siyasi parti değiliz. Bizler bir dava hareketiyiz, teşkilatımızın temelinde bir dava şuuru ve samimiyet var." diye konuştu.

"Türkiye gerçekten çok büyük bir mesafe kaydetti"

İleri, AK Parti'nin siyaset anlayışında sevgi olduğunu belirterek, yüzü doğruya bakan, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen herkesle beraber olduklarını vurguladı.

AK Parti iktidarlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok hizmeti hayata geçirdiğini anımsatan İleri, şöyle devam etti:

"Biz bu ülkede üretim özgürlüğünü getirdik, üretmek isteyenin üretebildiği bir ülke haline geldi. Turizmde ve savunma sanayinde atılımlar oluşturduk. Uzaya uydularımızı fırlattık. Yerli ve milli arabamızı ürettik. Çok şükür gökyüzünde artık bizim milli muharip uçağımız da uçuyor. Bütün bu atılımlar sonucunda Türkiye gerçekten çok büyük bir mesafe kaydetti. Elini vicdanına koyabilen, objektif düşünebilen herkes şunu görüyor ki Türkiye 20-23 yılda çok büyük bir mesafeyi geride bıraktı. 2002'de savunma sanayinin toplam proje bütçesi 5,5 milyar dolarken, bugün 100 milyar dolar civarı bir proje bütçesinden bahsediyoruz. Dünyada emsali görülmemiş bir başarıyı Cumhurbaşkanı'mız ve bu teşkilatlar hayata geçirdik. Bunu her daim bilelim ve söyleyelim."

"Terörsüz Türkiye" süreci

İleri, "Terörsüz Türkiye" çerçevesinin bir vizyon olduğuna dikkati çekerek, bu anlamda çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Bu çerçeveyi net olarak her daim koymaları gerektiğini ifade eden İleri, şunları söyledi:

"Bu çerçevede bir pazarlık yoktur. Bu çerçevede ortaya konmuş bir feshetme ve silah bırakma iradesi vardır. Bu çerçevenin içerisinde al ver yoktur. Bu çerçevenin içerisinde birilerinin ima ettiği gibi bir yerlerde kurulan masalar yoktur. Bu çerçevenin içerisinde devletin kararlılığı, devlet aklı, milletin iradesi ve siyasetin dirayeti vardır. Bunu bizim böyle altını çizmemiz lazım. Gelinen noktada bizim mücadelemizin başarısının bir tasdikidir. Artık terörün tam anlamıyla ve sonsuza dek bu coğrafyadan uzaklaştırılmasıdır. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda bölgemizde de çok büyük anlamlar taşıyan bir çalışmadır ve çerçevedir. Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle söylüyorum, inşallah çocuklarımıza bırakacak en büyük mirasımızdır. Bizler biliyoruz ki Türkiye'de ve bu bölgede genel itibarıyla terör gündemi tamamen saf dışı kaldığı noktada bütün kaynaklarımızla, enerjimizle, yetkinliğimizle ve yeteneklerimizle daha da güçlü olmaya odaklanacağız. Süreç içerisinde şu an TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oluşturulmuş ve bu anlamda bir siyasi sahiplik de ortaya konmuş vaziyette. İnşallah bu süreç hayırlara vesile olacak bir şekilde ilerlemeye devam edecek."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Gazze'de uygulanan soykırım noktasında "katil İsrail karşısında dimdik duran bir Türkiye'nin söz konusu olduğunu" belirten İleri, "Bu noktada da gerek yardımlar düzenlenmesi, gerek yaralıları tedavi etmek, gerekse de Filistinli kardeşlerimizin hakkını her platformda savunmak olsun yine işin ağır tarafını, yükünü Türkiye Cumhuriyeti taşımaktadır. İnşallah Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bizler de teşkilatlar olarak bu hassasiyeti, bu farkındalığı her daim gündemde tutmaktayız. Bizler inanıyoruz ki daha adil bir dünya vizyonu kapsamında bu bölgeye barışı da bizler, AK Parti teşkilatları olarak getiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

İleri, iç cephede de bu milletin kendi içindeki dik duruşunu her daim baltalamaya çalışan, milletin kendine olan inancını ve öz güvenini her daim sarsmaya çalışan, yapılan her iyi şeye itiraz eden, her güzel çalışmayı karalamaya çalışan, ufak bir sıkıntı olduğu zaman bunu büyüten, felaket tellallığı yapan bozguncu siyasetine karşı da dik durmaları gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin 1950'lerden beri kronik problemlerinden birinin CHP'nin muhalefet anlayışı olduğunu savunan İleri, "Bunun adını koyma vakti de gelmiştir. CHP ve genel başkanı siyaset yapıyorum adı altında 'istemezük' siyaseti dediğimiz bir çalışmaları hayata geçiriyorlar. Her çalışmayı eleştiriyorlar." dedi.