Ağıralioğlu, istifasının ardından suskunluğunu bozdu: Partime yük olmaya başlamıştım - Son Dakika
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Ağıralioğlu, istifasının ardından suskunluğunu bozdu: Partime yük olmaya başlamıştım

29.03.2023 14:19

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini dile getiren Yavuz Ağıralioğlu, dün akşam İYİ Parti'den istifa etti. Bugün basın toplantısı düzenleyen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Partime yük olmaya başlamıştım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'ye altılı masada pusu kurulduğunu dile getiren ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazlarıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Son olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ifade eden Ağıralioğlu, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim." ifadelerine yer verdi.

"İSTİFA ZORUNLU HALİNE GELMİŞTİ"

Bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Şehit ailelerinden dua, Kandil'den beddua aldım. Dualar şerefim, beddualar mücadelemdir benim. Bugün benim için siyasi mücadelem içerisinde partim ve partim içerisindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştır, benim için zorunlu bir seçenek haline gelmişti istifa. Partimin ortak kararı olan Cumhurbaşkanlığı adaylığına imza atmadım, partinin bir oldu bittiye getirilerek bütün emeklerin heba edilmesine itiraz ettim, bu dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim, sonrasında da milletvekilliğine başvuru yapmadım. Benim için erdemli olan buydu." dedi.

"NE KABAHAT KUSUR VARSA NEFSİME ALIYORUM"

Ağıralioğlu sözlerine şöyle devam etti: "Açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler hale geldim. Ben kendimi partimdeki arkadaşlarıma, partime yük olmaktan çekiyorum. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağımı ifade ettim. 4 sefer görev değişikliğim oldu, 2'sini basından öğrendim. Basından öğrendiğinizde kendinizi çok değersiz hissediyorsunuz. Genel Başkan pazartesi günü randevu istedim. Detay vermedim. Sebebi şu; nihayetinde bir beraberliğimiz oldu, bize tercih edilen görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı partime yük olmadığını düşünüyorum. Sözlerimle onların sokakta siyaset yapamaz yükü olmadım. Ne kabahat kusur varsa nefsime alıyorum. İYİ Parti hakarete uğramış insanların partisidir. Genel başkan dahil ithamın iftiranın her yüküyle karşılaştı. Ben kem söz etmem, hukuk var. Beraber mücadele ettik. Bu mücadelede partiden ziyade içine düşürüldüğü durumdan ve bizi mecbur bırakan bu durumdan rahatsızım. Bir hayal kurduk. Bunu milletimizle buluşturmak basittir. Bu ucube sisteminde savrulmasıdır."

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: Sadece istenileni yaptın ve çekildin hepsi bu Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
  • Mehmet Ektiren: Bırak bu ayakları yine biseyler deniyorsundur Cevap Yaz 15 14 Yayından Kaldır
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