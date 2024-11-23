Onur Günay Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Politika

Onur Günay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Onur Günay Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay, kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Onur'un hatırası, ailesi ve sevenleri tarafından yaşatılacak.

23.11.2024 14:44  Güncelleme: 14:54
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İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın cenazesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Günay'ın da gözyaşlarını tutamadığı cenazede konuşma yapan CHP lideri Özel, "İzmir'in hüngür hüngür ağladığı bir günde Onur'u toprağa kavuşturuyoruz. Bütün İzmir'in, CHP'nin, Günay ailesinin başı sağ olsun" diye konuştu.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın (35) cenazesi, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Makedonya'daki işlemler sonrasında Türkiye'ye getirilen Onur Günay'ın cenazesi Kahramandere Mahallesi'ndeki Atiye Ali Çiçek Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, Günay ailesinin fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve pek çok vatandaş katıldı. Sağanak yağışın etkili olması nedeniyle cenaze töreni, cami içerisinde gerçekleşti.

"Onur'un hatırasını gönlümüze basıyoruz, acınızı paylaşıyoruz"

Cenazede konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Benim iyiliğim için, partimizin iyiliği için, ailesinin iyiliği için koşturan, gencecik ve bambaşka duygu dünyası olan bir kardeşimdi. Şeker hastalığı vardı, dinlemezdi. Dinlenmesi lazım dinlenmezdi. Siyaset koşturmacası içinde dinlenemezdi. Kendini paralarcasına bu parti için koşan bir kardeşimizdi. Bir gün odama girdi, iki çerçeve var elinde, grup başkanvekiliyken. İki resim tab ettirmiş. Bana, siyasete girdiğiniz günden bugüne sosyal medyayı taradım. Bu sizin en üzgün fotoğrafınız, dedi. Bu Soma davası bittiğinde kapıda açıklama yaparken gırtlağım düğümlenmiş, gözlerim dolmuştu. Bu fotoğrafı Soma'nın altına asalım dedi. En duygulu anınız, dedi. O fotoğrafta ben varım, eşim var, siyasette kimle beraber koştuysak herkesin olduğu bir selfie var. Bunu da Ekrem Başkan'ın ilk mazbatasını alırken adliyede selfie yapmışsınız, bu da sizin en mutlu fotoğrafınız dedi. İkisini oraya astı. 3-4 sene orada durdu. Ben herkese gösterdim dedim ki, İzmir'de beni benden çok seven, tanıyan bir genç var. Genel başkan seçilirken de benden de babasından da çok koşturdu. Şu anda CHP Genel Başkanı odasında Onur'un 4 yıl önce tab ettirdiği, siyasetteki en mutlu ve en mutsuz günüm diye o ana kadarki, Onur'un izi orada duruyor. Yine duracak. 3 yaşındaki evladını emanet etti; babasına, annesine, İmran'a, hepimize İyi ki var, o büyüyecek Onur'un yerini alacak. Ahmet, evin büyük oğlu olmanın sorumluluğunu alacak. Hepimiz onlarla dayanışma içinde olacağız. Bu acı başka türlü sırtlanacak bir acı değil. İzmir'in hüngür hüngür ağladığı bir günde Onur'u toprağa kavuşturuyoruz. Bütün İzmir'in, CHP'nin, Günay ailesinin başı sağ olsun. Onlar bugün evlatlarını toprağa veriyorlar ama bilsinler ki Türkiye'nin en büyük ailesinin evlası olarak Onur'un hatırasını gönlümüze basıyoruz, acınızı paylaşıyoruz. Onur'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Başınız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Onur Günay'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Yelki Mezarlığına götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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