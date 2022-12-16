ORC Araştırma'nın son seçim anketinde "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" diye soruldu! Kadınların yüzde 11.5'inin tercihi ise dikkat çekti - Son Dakika
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ORC Araştırma'nın son seçim anketinde "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" diye soruldu! Kadınların yüzde 11.5'inin tercihi ise dikkat çekti

16.12.2022 10:07

ORC Araştırma şirketi, kadın seçmene, "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" diye sordu. Ankete katılanların ilk tercihi AK Parti olurken, kadınların yüzde 11.5'inin kararsız kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

ORC Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette, 'kadın seçmenlerin oy tercihleri' ölçüldü. ORC Araştırma, 08-13 Aralık 2022 tarihleri arasında 35 ilde, yaşları 17 ile 65 arasında değişen 2 bin 160 kadın seçmenle, yüz yüze anket gerçekleştirdi.

MİLLET İTTİFAKI DAHA ÖNDE

Ankette, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonuçlarına göre, kadın seçmenlerin Millet İttifakı'na desteği yüzde 44.6 olurken, Cumhur İttifakı'na desteği ise, yüzde 32.3 olarak ölçüldü.

KARARSIZLARIN ORANI YÜZDE 11.5

ORC'nin anketinde kararsız seçmenlerin oranının yüksekliği de gözden kaçmadı. Kadın seçmenlerin yüzde 11.5'i 2023 seçimlerinde tercihlerinde kararsız oldukları görüşünü bildirdi.

Anket sonuçlarına göre kadınların partilere desteği ise, şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 27.2

İYİ Parti: Yüzde 23.0

CHP: Yüzde 21.6

Kararsız: Yüzde 11.5

HDP: Yüzde 7.1

MHP: Yüzde 5.1

Diğer: Yüzde 4.5

Son seçim anketine damga vuran detay! Kadınların yüzde 11.5'inin tercihi çok konuşulur
YORUMLAR (2)
  • Arzum Baskara: Daha hizmet edememis hdp yandaslarinami vericez ? Askerimizi sehit edenlere ve yandaslarinami vericez ? Herhalde halkin en yakininda ce terorden uzak olana oyumuz Cevap Yaz 31 44 Yayından Kaldır
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Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ORC Araştırma'nın son seçim anketinde "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" diye soruldu! Kadınların yüzde 11.5'inin tercihi ise dikkat çekti - Son Dakika
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