İttifaklar arasında fark açılıyor! ORC Araştırma'nın son anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündürecek - Son Dakika
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İttifaklar arasında fark açılıyor! ORC Araştırma'nın son anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündürecek

26.09.2022 23:05

ORC Araştırma'nın sonuçlarını yayınladığı son anketinde Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) toplam oyu yüzde 36.6 olarak açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oyu ise yüzde 44.2 olarak bildirilirken iki ittifak arasındaki oy farkının yüzde 7.6 olduğu görüldü.

2023 Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimlerle ilgili anket şirketleri kamuoyu araştırma sonuçlarını yayınlamayı sürdürüyor. ORC Araştırma şirketi de son anketinin sonuçlarını vatandaşlarla paylaştı.

MİLLET VE CUMHUR ARASINDAKİ FARK 7.6

Ankette ittifaklar çerçevesinde değerlendirme yapıldığında Millet İttifakı yüzde 44.2, Cumhur İttifakı ise yüzde 36.6 oy oranına sahip olduğu görüldü. Üçüncü ittifak olarak kurulan "Emek ve Özgürlük İttifakı"nın oy oranı ankette yüzde 7.4 olarak ölçüldü.

PARTİLER BAZINDA SONUÇLAR

Bu pazar seçim olsa" sorusuna cevap veren katılımcıların tercihlerine göre partilerin oy oranları da şu şekilde gerçekleşti:

Son anket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun etmeyecek! Millet ve Cumhur ittifakı arasında fark açılıyor



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Millet İttifakı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İttifaklar arasında fark açılıyor! ORC Araştırma'nın son anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İttifaklar arasında fark açılıyor! ORC Araştırma'nın son anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündürecek - Son Dakika
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