İttifaklar arasında fark açılıyor! ORC Araştırma'nın son anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündürecek

Mardin'de 20 kişinin ölümüne neden olan kazanın nedeni belli oldu

2023 Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimlerle ilgili anket şirketleri kamuoyu araştırma sonuçlarını yayınlamayı sürdürüyor. ORC Araştırma şirketi de son anketinin sonuçlarını vatandaşlarla paylaştı.

MİLLET VE CUMHUR ARASINDAKİ FARK 7.6

Ankette ittifaklar çerçevesinde değerlendirme yapıldığında Millet İttifakı yüzde 44.2, Cumhur İttifakı ise yüzde 36.6 oy oranına sahip olduğu görüldü. Üçüncü ittifak olarak kurulan "Emek ve Özgürlük İttifakı"nın oy oranı ankette yüzde 7.4 olarak ölçüldü.

PARTİLER BAZINDA SONUÇLAR

Bu pazar seçim olsa" sorusuna cevap veren katılımcıların tercihlerine göre partilerin oy oranları da şu şekilde gerçekleşti:







