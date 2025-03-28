Ordu Belediye Başkanı Güler: 'Demokrasi dersi veremezler' - Son Dakika
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Politika

Ordu Belediye Başkanı Güler: 'Demokrasi dersi veremezler'

Ordu Belediye Başkanı Güler: \'Demokrasi dersi veremezler\'

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Avrupa'nın demokrasi geçmişine dair sert eleştirilerde bulundu. Güler, 'Demokrasi geçmişi kirli ve sabıkası olan ülkeler bize buradan demokrasi dersi veremez' diyerek Avrupa'nın tutumunu eleştirdi.

28.03.2025 09:19  Güncelleme: 09:20
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Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Avrupalılara sert çıkarak, "Demokrasi geçmişiniz kirli ve sabıkalı, dürüst olun" dedi.

Başkan Güler, Konseyde Türkiye'deki mevcut yargı süreçleri üzerine tartışma çıkması üzerine söz alarak, "Demokrasi geçmişi kirli ve sabıkası olan ülkeler bize demokrasi dersi veremez" diyerek sert konuştu.

Başkan Güler, konuşmasında "Burada devam eden bir yargı var, erken değerlendirme yapılıyor. 3 yıl varsa seçimleri ama ne olursa olsun bunların tarafsız bir şekilde tartışılmasından yanayım. Fakat demokrasi geçmişi kirli olan sabıkası olan bazı ülkelerin bize buradan demokrasi dersi vermeye kalkışmalarını kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa sapla samanı birbirine karıştırıyor"

Başkan Güler, şöyle devam etti:

"Bakın insan haklarından konuşuyoruz. Filistin'i konuşmuyoruz, Gazze'ye konuşmuyoruz. Suriye meselesini çözdük arkadaşlar. Suriye meselesi çözüldü, PKK meselesi çözülüyor şu anda, bu mu sizi rahatsız ediyor? Burada esasında terör meselesiyle demokrasiyi karşılaştırmak istemiyoruz ama burada maalesef sapla samanın birbirine karıştığını görüyoruz. Onun için tarafsız olmaya, dürüst olmaya, erdemli olmaya davet ediyorum."

"Dürüst olun"

Konseyde Avrupa'nın geleceğini ilgilendiren ana konuların konuşulması gerektiğini de vurgulayan Başkan Güler, "Buradaki iş o kadar kolay değil. Bu işin yarın NATO'su var, enerji güvenliği var. Bunlar hiç konuşulmayacak mı? Bakın Rusya- Ukrayna meselesini konuşuyorsunuz. Yüzüstü bıraktınız bazı ülkeleri. Biz bunları hep kaydediyoruz. Onun için çok iyi takip edelim ve dürüst olalım" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ordu Belediye Başkanı Güler: 'Demokrasi dersi veremezler' - Son Dakika

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