Osman Gökçek\'in sözleri Meclis\'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor

TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına Ankara Milletvekili Osman Gökçek konuştu. Gökçek, konuşmasında CHP'yi suçlayıp AK Partililerden alkış alınca CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor. Bugünler geçecek, bu memleket hukuk devleti olacak, bunların hepsinin hesabını Gökçek ailesinden şakır şakır soracağız" dedi.

OSMAN GÖKÇEK'İN SÖZLERİNE CHP'Lİ İSİMDEN SERT YANIT

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in CHP'yi suçlayan sözleri sonrasında AK Parti sıralarından alkış sesleri yükseldi. Gökçek'in sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor. Bugünler geçecek, bu memleket hukuk devleti olacak, bunların hepsinin hesabını Gökçek ailesinden şakır şakır soracağız.

"ANKARA'YI PARSEL PARSEL SATMIŞ BİR AİLESİNİZ"

Beyefendinin babası hâlâ Ankara Büyükşehir Belediyesinin evinde oturuyor, yıllarca belediyenin aracını iade etmedi, Ankara'yı parsel parsel sattılar. FETÖ'yle irtibatı ortada ama utanma olmadığı için hâlâ konuşuyor. Osman Gökçek adında TBMM'de koltuk işgal eden bir kişiye cevap vermek zorunda kaldığım için çok mutsuzum. Gökçek ailesinin CHP'ye söz edebilme haddi olamaz. Siz Ankara'yı parsel parsel satmış bir ailesiniz. Hukuk devletinde sen de baban da sadece yargılanırsınız ve hapiste ömrünüzü geçirirsiniz."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın.

"JELİBON ANKARA'YI PEŞKEŞ ÇEKTİ"

CHP'li Veli Ağbaba ise AK Partililere "Babasını görevden alırken de alkışlıyordunuz, kutlarım sizi" derken, DEM Partili Mahmut Dindar ve Kamuran Tarhan da "Jelibon, Ankara'yı ki peşkeş çekti, parsel parsel" derken Meral Danış Beştaş "Babasını görevden alanlar, oğlunu alkışlamak için bir sıraya girdiler. Parsel parsel Ankara'yı satanların desteklendiğine tanıklık ettik" dedi.

"BABAMLA ALAKALI KONULARI GÜNDEME GETİRİP..."

Osman Gökçek ise sataşma gerekçesiyle yeniden söz aldı ve "Her tartışmada babamla alakalı konuları getirerek dar görüşünüzden dolayı sizleri kınıyorum" deyince DEM Partili Dilan Kunt, "Yaptığınız hırsızlıkları konuş" dedi. Mahmut Dindar da "Babanın çaldığı paraları getir" dedi. CHP'li Orhan Sümer de Gökçek'e "Sus lan, ağzını açma, babanın parsel parsel sattıklarının cevabını ver, terbiyesiz adam" diye bağırdı. CHP'li İsmet Güneşhan da "Sen kim ahlak kim?" diye sordu. CHP'li Hasan Öztürkmen Gökçek'e "Senin o haram lokma geçmiş boğazına CHP sığmaz. Baba niye görevden alındı?" diye bağırdı. Osman Gökçek, "CHP'nin zarar vermediği hiçbir kitle yoktur. Ülkücü ağabeylerime de cezaevinde işkence yaptınız" cevabını verdi.