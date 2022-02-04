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Osmaneli Belediye Meclisi olağan toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Osmaneli Belediye Meclisi olağan toplantısı gerçekleştirildi

04.02.2022 10:34
Osmaneli Belediye Meclisi olağan toplantısı gerçekleştirildi

Osmaneli İlçe Belediye Meclisi olağan toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında yapıldı.

Osmaneli İlçe Belediye Meclisi olağan toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesini gayrimenkul zengini yaptık" ifadelerine dikkat çekti.

İki maddenin görüşüldüğü toplantıya bir CHP, bir İYİ Parti üyesinin dışında 10 üye katılım sağladı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlçemizde inşaatı devam eden Osmaneli, Yenişehir, Bursa, Bandırma Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hatta verdiği önemle hızla ilerliyor. Osmaneli İstasyonu Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Adil Karasmailoğlu'nun açıklamaları ile bir kez daha teyit edilirken Osmaneli lojistik Merkezi olma yolunda önemli bir merkez haline geliyor" dedi.

"Osmaneli Belediyesini gayrimenkul zengini yaptık"

Osmaneli Belediyesi olarak 2014 de göreve geldiğinden bu yana gayrimenkul almaya devam etiklerini dile getiren Başkan Şahin, "Bugüne kadar belediyemize 35 adet konak ve 150 bin metrekareden fazla arsa, tarla kazandırdık. Osmaneli Belediyesini gayri menkul zengini yaptık. Bugün sadece konaklarımızın satış değeri 30 milyon TL civarında, yine aldığımız arsa ve tarlaların değeri 20 milyon TL üzerinde" ifadelerini vurguladı.

Osmaneli Belediyesi'nin finans kaynağını, geldiği dönemden bu yana satın aldığı konak ve arsalardan elde edilen gelirlerden karşıladıklarını bildiren Başkan Şahin gündem maddelerine geçerek, "Bu gün gündemimizde olan arsa satışı ile yatırımlarımızın finansmanını sağlayacağız. Diğer bir gündem maddemizde belediyemizin şirketinde süreleri dolan meclis üyeleri yerine yenilerini atamak üzere Belediye Başkanına yetki vermek "diye konuştu.

Başkan Şahin "Osmaneli Belediyesi her konuda olduğu gibi belediye şirketi yönetiminde de örnek alınacak başarılı bir belediyedir. Belediye şirketimizin her faaliyeti, her yatırımı bizzat şahsımın sorumluluğunda yürütülmektedir. Belediye şirketi yönetimine ve şirket müdürümüze başarılı çalışmaları için tekrar teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Her iki madde için yapılan oylamada 3 İYİ Parti üyesinin red oyuna karşılık; AK Parti, MHP ve bağımsız üyenin evet oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan Başkan Şahin, mevcut mezarlığı yeni arsa alımları ile büyütmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu konuda bize yardımcı olan arsa sahiplerine başta Şeref Ergül ve Hüseyin Ergül olmak üzere teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle toplantıyı sonlandırdı. - BİLECİK

Osmaneli Belediye Meclisi olağan toplantısı gerçekleştirildi
Osmaneli Belediye Meclisi olağan toplantısı gerçekleştirildi

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Gayrimenkul, Münür Şahin, Hisarcık, Osmaneli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Osmaneli Belediye Meclisi olağan toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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