CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hatay\'da Sayın Lütfü Savaş\'la yola devam etmeye karar verdik

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Hatay'ı ele geçirip demografisini değiştirmek isteyen, Hatay'ı Hatay olmaktan çıkaracaklara karşı bütün veriler, bütün bilgiler, örgütümüzün talebi, inancı ve anketlerdeki seyre baktığımızda Hatay'da Sayın Lütfü Savaş'la yola devam etmeye karar verdik. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçiş garantisi verilen köprü ve otoyollar için sadece ocak ayında vatandaşların 36,5 milyon lira ödediğini söyledi.

" Türkiye'de iyi işleri AK Parti'nin, kötü işleri ise devletin yaptığını" ifade eden Özel, "Örneğin Oslo görüşmelerini devlet, bölünmüş yolları AK Parti yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Osmangazi Köprüsü'nden ceberut devlet 290 lira geçiş ücreti alıyor. Malkara- Çanakkale Otoyolu'ndan 410 lira ücret alanlara yazıklar olsun. Reisin haberi olsa çok kızar. Bu ülkede iyi bir şey yapılıyorsa hepimizin emeğiyle, biriktirdiğimiz, kazandığımız paradan ödediğimiz vergiyle, hepimizin alın teriyle yapılıyor. Övünmesi birilerine, cefası bizim üzerimize olamaz." diye konuştu.

Diyanet-Sen tarafından yaptırılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşacağını söyleyen Özel, Diyanet-Sen üyesi imam ve müezzinlerin yüzde 80'inin "diyanet işlerinde torpil olduğunu düşündüğünü" öne sürdü. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık sözün bittiği noktadayız. Bunu bütün vatandaşlarımıza anlatmak, Adalet ve Kalkınma Partisinin 'ezanı durduracaklar oyu bana ver ey gariban' demesinin nasıl bir sömürü, nasıl bir hile olduğunu anlatmak hepimizin boynunun borcudur. 'CHP iktidara gelirse ezanı susturur' dediği CHP, o ezanı okuyan müezzinin hakkını savunmaya; 'vatanı böldürür' dedikleri CHP, orada canı pahasına nöbet tutan uzman çavuşun, sözleşmeli erin hakkını savunmaya; 'bayrağı indirecekler' dediği CHP, günü gelirse o bayrak için can verecek milliyetçiliği göstermeye her zaman hazırdır."

"Millete faydası olmayan hiçbir tartışmanın tarafı olmayacağız"

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla ilgili gazetecilerden çok soru aldığını ifade ederek, "Sayın Akşener'in açıklamalarını dikkatçe takip ettim. Ona karşı vereceğim cevap çok sert ve iki kelime; canı sağ olsun." dedi.

Muhalefetle kavga etmeyeceklerini belirten Özel, "Biz, geçtiğimiz seçimlerde cumhurbaşkanı yardımcılığına layık gördüğümüz büyükşehir belediye başkanlarımızın da cumhurbaşkanlığına layık gördüğümüz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da liyakatlerine kefiliz, verdiğimiz her oy da helal olsun. Biz muhalefetle kavga edip Recep Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmeyiz. Millete faydası olmayan hiçbir tartışmanın tarafı olmayacağız, hiçbir gerilimin içinde yer almayacağız. Bize ne söylenirse söylesin, bu laf bize eğer muhalefetten geliyorsa cevabımız iki kelime; canınız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, eski milletvekillerinden Şevki Yılmaz'ın, 2. Abdulhamid'in torunlarından Orhan Osmanoğlu'nun kızının düğün töreninde " Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum." dediğini aktardı. Özel, "Şevki Yılmaz gibi bir çukura, seviyesine inmeye utanacağım birisine, Şevki Yılmaz ile siyasi mücadele edemezsiniz. Onunla mücadelenin bir yolu var, bir tane fosseptik kamyonu bulacaksınız, alıp onu layık olduğu yere deşarj edeceksiniz." diye konuştu. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri çok sevdikleri bir soydan geliyor olabilirler. İşgal donanması boğaza demirlediğinde kırmızı halı serip, ona selam duranların, kahve içmeye saraya davet edenlerin soyundan geliyor olabilirler. Biz, o donanmanın arasından Kartal İstimbotu ile geçerken 'ne olacak paşam?' diyen yaverine, 'Geldikleri gibi gidecekler çocuk' diyenlerin soyundan geliyoruz. Şevki Yılmaz, Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden İngiliz zırhlısına kaçanların soyundan geliyor, biz onları denize dökenlerin soyuyuz. Bu ülkede Şevki Yılmazlar bir avuçtur, biz bütün Türkiye'yiz. Memleketimizle gurur duyuyoruz."

"Hatay'da Sayın Lütfü Savaş'la yola devam etmeye karar verdik"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı, 31 Mart'taki seçimlerde yeniden CHP'den aday gösterme kararı aldıklarını belirten Özel, bu kararı vermek için ince eleyip sık dokuduklarını vurguladı.

Hatay'ın üzerinde titizlikle durduklarını ve 5 büyük araştırma yaptırdıklarını aktaran Özel, anketlerde en üstte yer alan Lütfü Savaş'ı 10 Ocak'ta yeniden aday gösterdiklerini anımsattı. Savaş'ın yeniden aday gösterilmesinin ardından hem Hatay'dan hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden eleştiri ve tepkiler yükseldiğini anlatan Özel, yaşanan süreci, şu şekilde aktardı:

"Biz oradaki mesajı aldık. Arkadaşlarımız 'üzerinde çalışacağız, gereğini yapacağız' dediler. Hatta bir reklam filmi çekiliyordu, Sayın Lütfü Savaş 'ben reklam filminde oynamayım' dedi, anlayışla karşıladık. Son güne kadar sahada olan bir anket istedik. Sayın Savaş da anlayış gösterdi, lansman toplantısında olmadı. Ertesi gün genel merkezde toplandık. MYK salonumuzda Hatay'da aday gösterdiğimiz tüm adaylarımız, ilçe başkanlarımız ve il başkanımızla birlikte toplam 40 kişi oturduk. Bütün anketler, bütün ihtimaller değerlendirildi. Bir yanda Adalet ve Kalkınma Partisinin tehdit ettiği, şantaj yaptığı depremzedeler, bir yanda anket sonuçlarımız ve örgütümüzün talepleri doğrultusunda dün gece saat 03.00'e gelirken CHP olarak üzerimize düşen bütün öz eleştiriyi yaparak, Lütfü Savaş'ın deprem sonrası yakınlarını kaybeden bir depremzede olarak ilk günlerde kullandığı bazı ifadelerden kendisinin de duyduğu üzüntüyü not ederek ama bir yandan da Hatay'ı ele geçirip demografisini değiştirmek isteyen, Hatay'ı Hatay olmaktan çıkaracaklara karşı bütün veriler, bütün bilgiler, örgütümüzün talebi, inancı ve anketlerdeki seyre baktığımızda Hatay'da Sayın Lütfü Savaş'la yola devam etmeye karar verdik. Hepimize hayırlı olsun."

Özel, 31 Mart'ta kazanacakları tüm il ve büyükşehir belediyelerinin yanı sıra siyasi akrabalıkları bulunan dünyadaki yerel yönetimlerle Hatay'ı ayağa kaldırmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

"Herkesi Türkiye İttifakı'nda birleşmeye davet ediyorum"

Siyasi partilerin aday listelerinin saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna sunulacağını anımsatan Özel, "Bugün saat 17.00'ye kadar konuştuk, tartıştık. Kırılanımız, üzülenimiz oldu, hak verdik. Hakkı yenmiş olanlar olabilir, helallik istedik, geleceğe dönük olarak hanemize borç kaydettik ama 17.01'den itibaren artık tartışmanın, konuşmanın değil hep birlikte çalışmanın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmenin vaktidir." dedi.

"Cumhur İttifakı'nın karşısında CHP'ye değil Türkiye'nin bütün milliyetçilerini, Atatürkçülerini, Cumhuriyetçileri, vatanseverleri; haram ve yalandan korkan, talana karşı çıkan herkesi Türkiye İttifakı'nda birleşmeye davet ediyorum." ifadelerini kullanan Özel, şunları kaydetti:

"'Türkiye İttifakı'ndan kime oy istiyorsun?' diye sorana şöyle yanıt veriyorum; Milli takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa onlardan, Filenin Sultanları şampiyon olunca kim gözyaşı dökerek İstiklal Marşı okuyorsa onlardan istiyoruz. Türkiye İttifakı'na inanıyoruz, güveniyoruz. Bu seçimleri Türkiye İttifak'ı kazanacak, Türkiye kazanacak. Gidin bu seçimi kazanın, hepinize güveniyorum."

(Bitti)