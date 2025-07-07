CHP lideri Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin ilk kez konuştu. Özel "Soruşturmayı yargı sistemimiz açısından olumlu buldum. İstanbul, Antalya, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılarının yetkilerini tanımayıp, 'ben ayrıcalıklıyım, ben beyefendi tarafından görevlendirildim' diyecek hadsizliğine bu kez fırsat Ankara Cumhuriyet Başsavcısını tebrik ediyorum, doğru iş yapmış" dedi.
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7.07.2025 13:22:16. #7.11#
SON DAKİKA: Özel'den kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya ilk yorum - Son Dakika
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