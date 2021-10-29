Üye Girişi
Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler - Son Dakika

Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler

29.10.2021 08:52

Son günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent'le görüştüğü ileri sürülmüştü. İki isimin adaylığı CHP tarafından yalanlanırken CHP kulislerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adının konuşulduğu belirtildi. .

Gazeteci Emin Çapa, Halk TV'de yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayının belli olduğunu ve bu kişinin siyasetle bir bağının olmadığını iddia etti. Çapa, söz konusu ismin; CEO'luk görevinde bulunduğunu, iş dünyasında tanınmış bir isim olduğunu ancak kamuoyunda çok bilinen bir isim olmadığını söyledi. Bahsedilen ismin Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ile de görüştürüldüğünü söyleyen Çapa, ismi ilk duyduğunda şaşırdığını da anlattı. Önceki gün de Twitter adresinden de bir paylaşım yapan Çapa, yine benzer bir profile işaret etti. Çapa'nın, açıklamalarıyla ekonomist Özgür Demirtaş ve Coca Cola'nın CEO'luğunu yapan Muhtar Kent'e işaret ettiği konuşuldu.

CHP'den Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına yalanlama! İşte adaylık için konuşulan 3 isim

ÖZGÜR DEMİRTAŞ İDDİALARI REDDETMEDİ

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıklama yapan Özgür Demirtaş, "Ailede bir prensip kararı aldık. Siyaseten hiçbir şey söylemeyeceğiz"diyerek hakkındaki iddiaları reddetmedi. Muhtar Kent ise sessizliğini sürdürüyor.

İKİ İSMİN ÖNE ÇIKMASI TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu tartışmalar özellikle Twitter üzerinden yürütülürken Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent gibi isimlerin cumhurbaşkanı adayı olarak öne sürülmesine tepki yükseldi.

"İKİ İSİM DE CHP'NİN ADAYI OLAMAZ"

Cumhuriyet'in CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre; iki ismin de CHP'nin adayı olamayacağı, böyle bir potansiyele sahip olmadıkları belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde yaptığı çıkışlara dikkat çeken bir milletvekili, "Partimize merkez sağdan gelen milletvekillerinin bile özellikle tezkere oylaması sürecindeki konuşmasında Sayın Kılıçdaroğlu'nu elleri patlayana kadar alkışladığını gördüm. Bana sorarsanız son zamanlarda en iyi ivmeyi Genel Başkanımız yakaladı" dedi.

"SİYASETTEN UZAK BİR İSMİN ADAY OLMASI KONUŞULMUYOR"

'Siyasetten uzak bir ismin aday gösterileceğine' ilişkin iddialara da değinen milletvekili, "Partimizin kulislerinde böyle bir profilin aday gösterilmesi konusu konuşulmuyor bile. Genel Başkanımızın böyle bir aday çıkaracağını öne sürmek bana mantıklı gelmiyor" derken; bu yöndeki iddiaları öne süren Emin Çapa'nın bu konudaki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını söyledi.

3 İSMİN ADI ÖNCE ÇIKTI

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığında, 'siyasetten uzak bir ismi aday göstermek gibi bir riske' girmeyeceğine değinen milletvekili 3 isme dikkat çekti. Bu yönde parti kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık için konuşulan isimler olduğunu belirtti.

KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI, AKŞENER BAŞBAKAN

Bu 3 isim dışında CHP'nin aday çıkarmayacağını söyleyen vekil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının daha yüksek bir ihtimal olduğunu belirterek Millet İttifakı'na dikkat çekti. Milletvekiline göre Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında bir görüş birliğine varılmış olabilir. O görüş de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması, ardından da parlamenter sisteme geçilerek Meral Akşener'in Başbakanlık koltuğuna getirilmesi öngörülüyor.

Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Demirtaş, Muhtar Kent, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak 08:49 Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 52 il yağmura teslim olacak 07:26 Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 52 il yağmura teslim olacak Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı 23:59 Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
Mark Zuckerberg açıkladı! Facebook'un yeni adı Meta olacak 21:48 Mark Zuckerberg açıkladı! Facebook'un yeni adı Meta olacak 20:38 "Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım 20:23 Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi 18:35 Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü 16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü

Son Dakika Haberleri
08:52 Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler
08:49 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti
08:49 Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak
08:47 Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın
22:31 28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
18:36 Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini bilemiyor
18:34 Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi
18:34 Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY ilk kez sahaya çıktı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
17:23 Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak
17:19 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
PSG'de Mbappe depremi! Burak Yılmaz'a karşı forma giyemeyecek PSG'de Mbappe depremi! Burak Yılmaz'a karşı forma giyemeyecek         
00:40
Derbi öncesi verdiği görüntü olay olmuştu! Aytaç Kara, Galatasaray'dan ayrılıyor Derbi öncesi verdiği görüntü olay olmuştu! Aytaç Kara, Galatasaray'dan ayrılıyor         
22:05
Oyuncu Fulya Zenginer, anne olacağının müjdesini verdi Oyuncu Fulya Zenginer, anne olacağının müjdesini verdi         
21:26
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 09:06:07. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement