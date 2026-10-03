Özgür Özel, 15 Kasım'daki genel başkanlık seçiminde üyelerin karar vereceğini söyledi - Son Dakika
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Özgür Özel, 15 Kasım'daki genel başkanlık seçiminde üyelerin karar vereceğini söyledi

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Özgür Özel, 15 Kasım\'daki genel başkanlık seçiminde üyelerin karar vereceğini söyledi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'in Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerini ziyaret etti. Hopa'da konuşan Özel, 15 Kasım'daki genel başkanlık seçiminde genel başkanın 600 delege yerine 1 milyona yaklaşan üyelerin doğrudan kararıyla belirleneceğini söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir hedefimiz vardır, o da bu iktidarı değiştirip adil, eşit, hakkaniyetli bir düzen kurmaktır" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin programı kapsamında Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerini ziyaret etti. Temaslarına Kemalpaşa ilçesinden başlayan Özel, belediye önünde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki selamlaşmanın ardından Hopa ilçesine geçen Özel, belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslendi. Burada konuşan Özel, "Çevreyi koruduğu için mücadele eden ve sesini duyurmaya çalışan Metin Lokumcu'yu katlettiler. Ölümünden sorumlu olanlar 13 yıl sonra hiçbir ceza almadan kurtuldular ama açacağımız yeni iktidarda yeniden yargılanacaklar ve hesap verecekler. Dün Artvin'de, Reşit Kibar'ın ailesinin yanındaydım. Doğayı, dereleri korurken vahşi madenciliğe engel olmaya çalışırken katledilen Reşit Kibar'ın intikamı alınana kadar, hesabı sorulana kadar gerçek tetikçiler değil, gerçek katiller hesap verene kadar adalet arayışının yanındayız" diye konuştu.

'KENDİNE OY VERENLERİ BİLE SOYAN BİR İKTİDAR VAR'

Sermaye piyasasındaki gelişmelere ilişkin konuşan Özel, "Bu iktidar diğer taraftan kurduğu fon oyunlarıyla, önce bütün emeklileri, bütün emekçileri, bütün çiftçileri mağdur etmişken şimdi yaptığı fon oyunlarıyla kendi kitlesine, 'Efendim bakanların parası da bu fonda, sarayın parası da bu fonda, partinin yöneticilerinin parası bu fonda, filanca 1'e 3 almış, 5 almış, 7 almış' deyip kendi taraftarlarını, kendine oy verenleri bile oyuna getiren, ellerindeki paralı fonları bunlara veren, bakanı, kadın bakanı, 27 daire parası koyup 5 ay sonra 380 daire parası çekip kaçan, kendine oy verenleri bile soyan soğana çeviren bir iktidar var" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİLERİN YENİ DÜZENİNİ KURACAĞIZ'

Emekli maaşlarına değinen Özel, "Burada teyzem sordu, dedi ki; 'Sor, 25 bin lirayla o geçinebilir mi?' 25 bin lirayla kimse geçinmek zorunda kalmayacak, ant olsun ki hakkımızı hep birlikte alacağız. Biz seçimi alınca artık geride kalanlar, unutulanlar, ihmal edilenlerin yüzü gülecek. Yeni Parti gelecek, AK Parti'nin kara düzenini bitirecek, emeklilerin yeni düzenini kuracak" diye konuştu.

'KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ YENİDEN KURULACAK'

Kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki yerine de dikkat çeken Özel, "Karşımızda kadınları ihmal eden, onlara 'çocuk doğur' diyen, 'çocuklarına, hastana evde bak, hayata karışma' diyen bir iktidar var. Yeni Parti'nin anlayışı her yerde kadınla erkeğin yan yana olduğu, eşit olduğu, tüm görevleri eşit paylaştığı anlayıştır. İstihdam dışında bırakılan kadınlar da güvencesiz tarımda çalışan kadınlar da sosyal güvenceye kavuşacaklar; kadınla erkeğin eşitliği yeniden kurulacak" dedi.

'KONGRELERİMİZİ YAPIYORUZ'

Partisinin kongre sürecine dair konuşan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'de ilçe kongrelerimizi yaptık, şimdi il kongrelerimizi yapacağız. 15 Kasım'da yapılacak genel başkanlık seçiminde Türkiye'de 81 ilde, 973 ilçede kuracağımız sandıklarda, genel başkana 600 delege değil, 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek. Yeni Parti'nin kapısı tüm demokratlara açıktır. Bir hedefimiz vardır, o da bu iktidarı değiştirip adil, eşit, hakkaniyetli bir düzen kurmaktır. Mahkemedeki adaletle birlikte gelirdeki adaleti, vergideki adaleti, sosyal hayattaki adaleti hep birlikte sağlayacağız. Yüzleri güldürecek, kimseyi geride bir başına bırakmayacağız. Kimse yalnız ve çaresiz kalmayacak."

ARHAVİ'DE PAZAR ZİYARETİ

Hopa'daki programının ardından Arhavi ilçesine geçen Özel, burada esnaf ziyareti yapıp kurulan semt pazarını gezdi. Vatandaşlarla fotoğraf çektirerek pazar esnafının sorunlarını dinleyen Özel, ziyaretleri sonrasında Ankara'ya hareket etmek üzere Rize-Artvin Havalimanı'na geçti.

Kaynak: DHA
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