Özgür Özel Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Temaslarda Bulundu

Özgür Özel Adıyaman ve Kahramanmaraş\'ta Temaslarda Bulundu

CHP lideri Özgür Özel, depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için mezarlıkları ziyaret etti.

06.02.2025 18:51
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde temaslarda bulundu.

Çeşitli temaslar için Adıyaman'a gelen Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kurugeçit Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret etti.

Depremlerde ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, kabirlere karanfil bırakarak dua okudu.

Daha sonra Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'a ziyarette bulunan Özel, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Kullar Mezarlığı'nı ziyaretinde kabirlere karanfil bırakıp dua etti.

Pazarcık Kültür Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Özel, ziyaret ettiği Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozdan'dan ilçeyle ilgili bilgi aldı.

Özgür Özel, yaptığı konuşmada, depremin hemen ardından geldiği Nurhak'ta yaşadıklarını anlattı.

Nurhak'ın yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini belirten Özel, "Ben böyle günde siyaset yapacak değilim ama Nurhak'a bir ayrımcılık yapıldığını sağır sultan biliyor. Biz CHP'li belediyelerin ve Türkiye Belediyeler Birliğinin imkanlarıyla buraya bir dayanışmayla sahip çıkmaya çalışıyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

Ardından Elbistan ilçesine geçen Özgür Özel, depremde hayatını kaybedenler için düğün salonunda düzenlenen mevlit programına katılarak dua etti.

Özel, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, herkesin hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Deprem Bakanlığı önerisini yineleyen Özel, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye, her an olacak İstanbul depremine hazır değil. Buradakinden çok daha büyük kayıp olabileceği dile getiriliyor ama kulağımızın üzerine yatıyoruz. İzmir'de, Ege Denizi'nde sismik hareketlilik var. Yunanistan, adaları boşaltıyor biz bakıyoruz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Kendisiyle iki kez görüştüm. Dedim ki 'Türkiye'nin en iyisini deprem bakanı olarak ata. Hepimiz destekleyelim. Partili olmasın, en iyi yetişmiş, deprem uzmanı olsun. Altına tüm siyasi partilerden birer bakan yardımcı iste. Bakan, siyaset üstü olsun, bütün partiler elini taşın altına koysun. Güçlendirme ise güçlendirme, kentsel dönüşüm ise kentsel dönüşüm, yurt dışından kredi bulmaksa hep beraber bir seferberlik halinde Türkiye'yi depreme hazır hale getirelim.' Bugün de kendisinden hala yanıt bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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