Özgür Özel: 'Ara Seçim İçin Hazırız'

22.04.2026 17:46
CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ara seçim taleplerini iletti, erken seçim mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Özel, "Ara seçimin 8 vekille olanına da 30 vekille olanına da veya genişletilmiş bir ara seçime de; varsa gücünüz, niyetiniz hemen bu haziran ayında erken seçime de varız. Milletin dediği olacak, ben arkama milletin rüzgarını almışım. Anayasa'nın arkasına saklanıp anayasayı kimse çiğnemeye çalışmasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti ziyaretlerinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Meclis'teki makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Özel, gazetecilere açıklama yaptı. Özel, "Siyasi parti liderlerini özel bir gündemle ziyaret etmiştim. 12 genel başkan ile hemfikir olduğumuz hususlar vardı. Bu konu ile ilgili ayrıca Meclis Başkanımızla görüşmemiz gereken özel gündemler vardı. Bunların hepsini ele aldığımız; genel olarak Türkiye'deki siyasi atmosferi, partimizin kurumsal kimliğine yapılan saldırılardan tutun da Meclis'teki tüm milletvekillerimize karşı özellikle Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaları, emrindeki personellerin tutumları noktasını da ele alan bir genel değerlendirme yaptım" dedi.

Özel, bunun yanı sıra 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, "Sayın Kurtulmuş'un başkanlık ettiği bir komisyon çalışması yapılmıştı. Bu komisyon çalışması sonucunda ortaya çıkan raporun 6 ve 7'nci kısımları ile ilgili olarak ki Meclis Başkanımız, raporun oy birliği ile kabul edilmiş olmasını her vesileyle vurguluyor. Bu oy birliği ile kabul edilen rapordaki en temel madde; Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına tam uyum var. Bu konuda hem Meclis'te Sayın Can Atalay'ın Meclis kütüğüne kaydedilmesi ve bunun için gerekli adımların atılması husus var. Burada şunu hatırlatmak isterim; AYM kararlarına birinci kademe mahkemesinin uymamasının patenti bugünkü Adalet Bakanına ait. Yine birinci kademe mahkemesinin kararlara uymamasını savunma aktivizmi de aynı bakana aittir" diye konuştu.

Özel ayrıca TBMM'nin AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına tam uyum içerisinde olması gerektiğini ve 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı raporun 6 ve 7'nci kısmında yer alan maddelerin yasal düzenlemeler ile hayata geçirilmesi gerektiğini ekledi.

'MUHALEFETİN ARA SEÇİM İSTEDİĞİ NOKTADAYIZ'

Özel, görüşmede ara seçim konusunun da ele alındığını belirterek, "Bu konu ile ilgili Sayın Başkana bir dosya sunduk. Dosyamızda örneğin anayasanın 78'inci maddesinin 1980 yılında görüşülürken önce, 'Ara seçim yapılabilir' diye yazılıp sonra 'yapılır' haline gelmesi gibi argümandan tutun 1960-1980 yılına kadar yapılan ara seçimleri, 1989-94 yıllarında yapılan iki ara seçim kararını, 3'er yıllık koalisyon dönemlerinde ara seçim fırsatının olmaması, AK Parti'nin birinci döneminde ara seçimin bir yorum ile yapıldığı için tüketilmiş olmasını, 4 yıllık milletvekilliği sürecindeki fiili imkansızlıkları ve bugüne kadar nasıl gelindiğine ilişkin teyitleştik. Ayrıca anayasanın ara seçimle ilgili amir hükmünü hep birlikte okuduk. Hele hele ara seçim yapılmazsa bir üstte bulunan maddedeki, 'genel seçim yapılır' maddesinin de 'Yapılabilire' dönüp dönmeme ihtimalini Meclis Başkanı, 'Böyle bir şeyin imkansız olduğunu, kamuoyundaki tartışmaların imkansız olduğunu' söyleyerek teyide muhtaç olmayan bu konuda kararlılığını ifade etti. Biz de 78'inci maddenin 77'nci madde gücünde bir anayasa hükmü olduğunu söyledik. Kendisi, 'Partiler arasındaki bir uzlaşıyla üzerine görev düşebileceğini' söyledi. Biz de uzlaşıyı aramanın da Meclis Başkanının görevleri arasında olduğunu ifade ettik. Tabii kendisinin bazı yorumları, bizim bazı yorumlarımız elbette bazı görüşlerini kendisi paylaşacaktır. Ancak bu sürecin sonunda, 'Ne noktadayız' derseniz; bir kere bütün muhalefetin ara seçim istediği bir noktadayız. Ara seçimin bir anayasa amir hükmü olduğunun tartışma kaldırmadığı bir noktadayız. Bu noktada biz Meclis Başkanımızın iç tüzüğün hem kendisine görevleri tanımlayan 14 ve 15'inci maddeleri hem de Danışma Kurulu tarafından uzlaşı aranan 19'uncu maddesinin Meclis Başkanı tarafından resen işletilmesi gerekiyor. Anayasaya uymak lazım, Başkanın da, 'Nasıl uyacaksınız, ne diyorsunuz' diye hepimizi toplamasını bekliyoruz. Biz toplamasını ümit ediyoruz aksi takdirde aynı maddede, 'Partilerin de bu çağrıyı yapabileceği' hükme bağlandığı için kendisinin başkanlığında Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanlarının davet edileceği bir Danışma Kurulu kaçınılmaz" diye konuştu.

'HAZİRAN AYINDA DA ERKEN SEÇİME VARIZ'

AK Parti'nin ara seçim kararını desteklemesi halinde partisinden milletvekili istifalarının gerçekleşeceğini söyleyen Özel, "Bize gelip, 'Önce istifa edin.' Öncelikle siz ara seçim yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Yani sokak jargonuyla milletin 'Çakallık' olarak yorumlayacağı hem istifa ettireceksin hem de istifaların bir kısmını kabul edip ara seçim kararı alınması sınırında bırakacaksın ve bizi milletvekilinden edip ara seçimden kaçacaksın. Eğer ara seçimden kaçmıyorsanız elinizi açın, en geniş coğrafyaya varsanız genel çağrı yapalım. Varsanız gelin ara seçimi erken seçim yapalım. Ara seçimin 8 vekille olanına da 30 vekille olanına da veya genişletilmiş bir ara seçime de; varsa gücünüz, niyetiniz hemen bu haziran ayında erken seçime de varız. Milletin dediği olacak, ben arkama milletin rüzgarını almışım. Anayasa'nın arkasına saklanıp anayasayı kimse çiğnemeye çalışmasın" dedi.

'MİLLETİN ELİMİZE TUTUŞTURDUĞU BAYRAĞI BIRAKMAYIZ'

Özel, sine-i millet ile ilgili soru üzerine Özel, "Benim siyasette bir kuralım var. İstanbul'da seçimlerin iptal edildiği gün, 'Boykot edelim' diyen arkadaşlara da söylemiştim. Yıllardır hep şunu söylerim; millet eline bayrağı verdiyse o bayrağı bırakmayacaksın. Bu Ulubatlı Hasan'dan beri böyle, bayrağı bırakmayanlar kazanır. Zoru, saldırıyı, vücuda isabet eden oku, hançeri, kurşunu, dosttan veya düşmandan gelen çelmeyi bayrağa bırakmaya vesile kılamazsınız. O bayrak bırakılmayacak. Partide, Meclis'te ve belediyelerde görevimizin başındayız. Bunun dışındaki her formülü tüm seçenekleriyle değerlendiriyoruz. Sine-i millete dönelim elbette dönelim ancak bugün ara seçimden kaçanlar davul zurna ile ara seçime koşarlar ve o boş bırakılan 130 yere AK Partilileri seçerler. Ondan sonra Anayasayı değiştirip memlekete felaketi yaşatırlar. Hassas bir hatta yürüyoruz. O yüzden milletin elimize tutuşturduğu bayrağı bırakmayız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

