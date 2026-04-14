Özgür Özel: Ara Seçim Zorunlu

14.04.2026 12:20
CHP lideri Özgür Özel, ara seçimin bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sandıktan kaçmak, milletten kaçmaktır. Bu yüzden bir an önce, bu ara seçimin yapılıp, milletin sesinin duyulması gerekir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Özel ve Arıkan, ortak basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, önümüzdeki günlerde partilerin, heyetler halinde birbirlerini ziyaret ederek siyasi etik yasası teklifini Meclis'in gündemine taşıyacaklarını söyledi.

Özel, "Bugün de Anayasa'nın amir hükmü gereğince bir ara seçim yapılmasının zorunluluğu konusunda hemfikiriz. Tabii burada esas hemfikir olduğumuz; ara seçim gündeminin bir anayasal zorunluluk olduğu. Ancak temel mesele, Türkiye'nin bir an önce erken seçime gitmesi. Artık Türkiye'yi yönetemeyen ve Türkiye'yi her geçen gün biraz daha yoksul, gençlerini biraz daha umutsuz kılan ve Türkiye'de yaşayan kimsenin memnun olmadığı bu yönetimin bir an önce değişmesi için bir erken seçim olması gerektiği ortada. Erken seçim talebi elbette ara seçim talebini ortadan kaldırır. Ancak iktidarın erken seçim yapmak için bir zorunluluğu, daha doğrusu bir anayasal zorunluluğu olmadığı için onlar bir erken seçim kararı alana kadar anayasal zorunluluk olan ara seçim için her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'KAÇMANIN BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR'

Özgür Özel, 2023 yılında AK Parti'nin ara seçimin zaruri olduğu bölgelerde açık farkla birinci parti olduğunu belirterek, "Bugün buralarda seçime gitmekten çekinen; milletin gönlünden düşmüş olduğunu, gözünden düşmüş olduğunu ve elindeki anketlerde de artık bu güçlü olduğu seçim bölgelerinde dahi seçime girecek cesaretinin olmadığını milletimiz görüyor. Şu kadarını söyleyelim; sandıktan kaçmak, milletten kaçmaktır. Demokrasilerde, milletten kaçmanın bedeli çok ağır olur. Millet, çağırdığı bir sandığı, Anayasa'da yazdığı halde, kendisinden kaçıran ile ilk bulduğu sandıkta en şiddetli şekilde hesaplaşır. Bunun bedelini de en ağır şekilde ödetir. Bu yüzden bir an önce, bu ara seçimin yapılıp, milletin sesinin duyulması gerekir" diye konuştu.

'DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARINI KULLANIYORDU'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin şöyle konuştu: "2023 seçimlerinin temel tartışması şuydu; Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak her yere devletin kendisine Cumhurbaşkanı olarak tahsis ettiği araçla gidiyordu. Seçim yasaklarının daha önceki parlamenter sistemde uygulandığı, efendim işte seçimlere belli bir süre kala resmi açılış töreni yapmama, gittiğinde kendisine valilerin eşlik etmemesi gibi demokrasinin gereği olan hiçbir kurala uymaksızın devletin bütün imkanlarını kullanıyor, devletin bütün protokollerini kullanıyor, açılışları yapıyor ve 'Ben Cumhurbaşkanıyım' diyordu. Aslında o anda Cumhurbaşkanı adayı olarak mitinglere gidiyordu ama bunları yapıyordu. Bu konudaki tüm uyarılara rağmen hassasiyet göstermemiş olanların, Karabük mitingine giderken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir aracının kullanılıp kullanılmadığı konusundaki hassasiyetleri gerçekten takdireşayan. Ama konunun diğer detaylarını öğrendiğimde, içeriye yönelik nedir, ne değildir konusunda bir değerlendirme daha yaparım."

'KURTULMUŞ'TAN GELECEK HAFTA İÇİN BİR RANDEVU TELEBİMİZ VAR'

Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile ara seçime ilişkin görüşeceğini aktararak, "Benim kendi takvimimde aslında bugün Sayın Numan Kurtulmuş'tan bir randevu talep etmek vardı. Kendisi de buna olumlu baktığını zaten ifade etmişti. Ancak hem dünkü cenazeden bugüne kalan görüşmeler ayrıca Ankara İl Başkanımız Sayın Ümit Erkol'a İzmir'de yapılan tutuklama üzerine tüm il başkanlarımızı Ankara'ya davet etmiştik. Şu an buradalar, grup toplantımızdan sonra da olağanüstü il başkanları toplantımızı yapacağız. Yarın da Barselona'daki toplantı için akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacağız ve dünyadaki tüm siyasi akrabalarımızla Barselona'da bir araya geleceğimiz çok önemli bir toplantı var. O yüzden Sayın Numan Kurtulmuş'tan gelecek hafta içi için bir randevu talebimiz var" dedi.

'ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ BİR SÜREÇ'

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da seçim tartışmalarına ilişkin, "Hiçbir muhalefet partisi, önünde bir seçim imkanı olması durumunda, seçimden kaçmaz. Her seçime hazırlıklı bir siyasi hareketiz. Sorunların çözümü ile alakalı palyatif çözümlerden ziyade kökten çözümlere ihtiyaç var. Erken seçim, Türkiye için kaçınılmaz bir süreç. Bütün sorunların çözümü için bütüncül yaklaşım ortaya konulmalı. Bugünkü bütüncül yaklaşımın adı erken seçim olmalı" diye konuştu.

'BAHÇELİ'NİN BÖYLE BİR SORUMLULUĞU VAR'

Mahmut Arıkan ayrıca "Külliye'deki gündem ile Anadolu'daki gündem arasında uzaktan yakından alaka olmadığını görmelerini tavsiye ediyorum. Eminim o gündemi görecek olsalar, insanların feryadını duyacak olsalar ne Sayın Kurtulmuş bu taleplerle ilgili kapıları kapatacaktır ne de iktidar erken seçim yapmama direncini sürdürebilecektir. 2002'deki erken seçim koşullarının fazlası bugün mevcut. O dönem MHP lideri Bahçeli, münferit kararıyla erken seçimi ilan etmiş, sonra diğer koalisyon ortakları devam etmiştir. Bugün de Bahçeli'nin böyle bir sorumluluğu var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
