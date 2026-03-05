Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi\'ni Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov'u kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Angel Cholakov'u parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Özel'e, Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.