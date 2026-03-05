Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi'ni Kabul Etti - Son Dakika
Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi'ni Kabul Etti

Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi\'ni Kabul Etti
05.03.2026 17:21
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov'u parti genel merkezinde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov'u kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Angel Cholakov'u parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Özel'e, Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi'ni Kabul Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi'ni Kabul Etti - Son Dakika
