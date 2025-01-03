Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama... - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...

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Ardahan'da gerçekleştirdiği ziyarette DEM Parti'nin 'İmralı' heyetinin TBMM'deki temaslarına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Ne tıkayan oluruz ne bozan oluruz. Ama kimse kusura bakmasın; hiçbir siyasi partinin de planının parçası olmayız'' dedi.

03.01.2025 20:24  Güncelleme: 20:55
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Bir takım temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Posof Belediyesi'nin ardından Göle Belediyesi'nde Başkan Gökhan Budak'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesinde belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, DEM Parti'nin 'İmralı' heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesini değerlendirdi.

"'DEM'LENİYORLAR' DİYEN BAHÇELİ'NİN BİR ÇAĞRISIYLA BAŞLAYAN BİR SÜREÇ VAR"

Özel, şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde Türkiye'de, düne kadar bu kürsülerden ip atan Bahçeli'nin, düne kadar bizi meşru Meclis'te bulunan siyasi parti DEM ile görüşüyoruz diye 'DEM'leniyorlar' diyen Bahçeli'nin bir çağrısıyla başlayan bir süreç var. CHP tarihinin hiçbir döneminde asla ve asla çatışmadan, kandan, gözyaşından taraf olmadı. Analar ağlamasın istedik, terör dursun, gözyaşı dinsin istedik. 'Bu işleri Meclis'te yapın' dedik, vaktiyle kaçırdılar. Şimdi 'Evet, Meclis doğru zemin' diyorlar.

Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz

"CHP ÇİZGİSİNİ, YAPISINI KORUYACAKTIR"

Biz de diyoruz ki; Meclis zemininde olacak, şeffaf olacak, toplumsal mutabakata dayalı bir süreçte CHP her zaman olduğu gibi Atatürk'ün izinde yurtta barış der, dünyada barış der. Misak-ı Milli sınırlarını gözeten, ay yıldızlı al bayrağı benimseyen, CHP'nin kurucu değerlerine saygılı birlikte yaşama iradesini sonuna kadar savunuyoruz. Kürtler de bizim, Türkler de bizim. Alevi de bizim, Sünni de bizim. Hepimiz kardeşiz, kardeşçe ve barış içerisinde yaşayacağız. Bundan sonraki süreçte de CHP çizgisini, yapısını koruyacaktır. Kimse ama kimse endişe etmesin. Ne tıkayan oluruz ne bozan oluruz. Ama kimse kusura bakmasın; hiçbir siyasi partinin de planının parçası olmayız. Bu işin çıkar siyasetine, parti siyasetine dökülmesine, bir kişinin yeniden seçilmesine endekslenmesine de CHP toplumsal mutabakat zemini için bakar. Böyle bir meselenin asla kişisel çıkar meselesi olarak, yeniden seçim meselesi olarak kullanılmasına asla ve asla izin vermez."

Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz
Özgür Özel\'den \'İmralı\' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...
Kaynak: ANKA

Özgür Özel, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Ardahan, İmralı, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cemil Moroglu:
    CHP cizgisini koruyacak diyor eczacı Özgür. dersimi sabiha Gökçene bombalatan Mustafa Kemal’in CHP’sını özledik. çizgisi bu çünkü. 24 20 Yanıtla
  • Doki:
    Daha çizgimi kaldı. Akp,MHP,CHP Apoyu çıkarmayı Dem partiden daha çok istiyorlar.karşılığında neler verilecek kimse bahsetmiyor. 11 8 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Şehitler Niyazi mi olacak? 8 6 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Önemli olan barış değil, ne karşılığnda anlaşılıyor orası önemli. 8 3 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Çözüm sürecini yaşayan ülkede Özdağ dışında yuttasini dusunen tek siyasetçi kalmamış bunu anladik 7 3 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    şu adam hiç ağzını açmasa falzadan oy alır . 4 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    imralıya giden heyet , ilk görüşmesini bahçeliyle yapıyor. Bu nedemek .yani terörist başı apo, dolaylı yoldan bahçeliyle görüşüyor demek. durum bu. tablo bu ve çok acı nir tablo. 3 1 Yanıtla
  • Tamer Koyuncu:
    Tıkayan olmayacağız, bozan olmayacağız, planın parçası olmayacağız...?????? 3 0 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bu CHP yas günü yapacak üzüntüden çünkü bunlar istemez olsun demin yan ortağı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama... - Son Dakika
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