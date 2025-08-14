Özgür Özel\'in hedefindeki Mücahit Birinci, şikayetçi olmak üzere adliyeye gitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunmuş Avukat Mücahit Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi tutuklu olduğu cezaevinde ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini öne sürdü.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Birinci, Özel'in iddialarını yalanlarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "14 Ağustos tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız (İBB yolsuzluk soruşturması) tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."

ŞİKAYETÇİ OLMAK İÇİN GELDİ

Başlatılan soruşturmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Avukat Mücahit Birinci'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve iş insanı Murat Kapki'den şikayetçi olacağı öğrenildi. Kendisi hakkında re'sen başlatılan soruşturma ile ilgili de ifade vermek istediğini söyleyen Birinci'nin henüz ifadesinin alınmadığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Genel Merkez binasında kameraların karşısına geçerek gündem yaratacak iddialarda bulundu. Özel, "Bu AK Toroslar çetesinin iltimas içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki, İBB AK Parti'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biri. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği, gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş biri.

"'BUNU İMZALAYACAKSIN, ÜSTÜNE DE 2 MİLYON DOLAR VERECEKSİN' DEDİLER"

Bu kişiye, AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş, Kapki'yle 31 Temmuz günü konuşur ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup 'Bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan tıpış tıpış gideceksin...' der. Çeşitli isimleri vermesini, olaylarla bunları ilişkilendirmesini ister. Dünya kadar iddiayla, öyle bir ifade ki, fevkalade riskli, gazetecilere hakaret eden, CHP'nin bir türlü beceremedikleri, kurultayıyla ilgili bir hamle yapan, bir türlü yapamadıkları Fatih Keleş iftirasını oturtan, Ekrem Başkan'a ve Murat Ongun'a dokunan bir ifadeyi ve 2 milyon dolar vermesi karşılığında olacağını söylüyor. 'Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım' diyor" ifadelerini kullandı.