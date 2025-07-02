Özgür Özel: \'Kardeşlerimizi Satmam\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizde rekabet, tartışma olur, kardeşlik hukukuna zeval getirmek olmaz. Hiçbir kardeşimi satmadım. Tunç kardeşimi de satmam. Özgür Özel ve CHP'nin yönetimi olarak adil ve tutuksuz yargılamanın olduğu, savunma hakkının kısıtlanmadığı, yargının bir operasyona alet olmadığı süreci dikkatle takip etmek üzere nasıl Aziz Kocaoğlu'nun her duruşmada yanına oturduysam, Tunç Soyer'in de otururum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret öncesi il başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Özel, "Dün grup toplantımızı İstanbul'a aldık. Dün akşam da hep birlikte Saraçhane'deydik. Orada yüz kara günün bilançosuna baktık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayına, milletimiz takdir ederse Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya kalkıyorlar. Biz de onunla hep birlikte hepinizin de emekleriyle mücadele ediyoruz. Bu sürecin içinde tam yüz karası dediğimiz o 100'üncü günde sabah mücadeleye, direnişe uyanmışken bizi bir başka gündemin içine çekmek, deyim yerindeyse dikkatimizi, motivasyonumuzu dağıtmak, yeni bir suçlama, yeni bir tartışmanın içine çekmek isteyenler dün sabah İzmir'de bir operasyona giriştiler. Hiç şüphe yok. Şeklen baktığınızda niyet ortaya çıkıyor. İlk günden beri İstanbul için de İzmir için de söylüyorum hiçbir yerel yönetici yargılanmaktan, soruşturulmaktan muaf değildir. Ama yeter ki yapılan iş adalete, hakkaniyete uygun olsun. Maksat sorgulamak, soruşturmak, hakikate ulaşmak olsun" dedi.

'İLK GÜN İYİ GEÇMEDİ'

Tutuklama tedbirinin istisna olduğunu söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün sabah gidip de gözaltına aldıklarından Tunç Soyer mi kaçak? 3-4 senelik mevzularla kaçacak olsa 50 kere kaçar. Ne Tunç Soyer'in ne İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun ne de görev, sorumluluk üstlenmiş arkadaşlarımızın veremeyecekleri hesap yok. Tutukluluk, tutuklama tedbiri istisnadır. Görevde olmayan, her biri bir telefonla gelecek olanları sabah şafak operasyonuyla, kollarında ikişer polisle, karşılarında kamerayla yapılan bu iş siyasi bir operasyon olduğunu, bir algı yönetimi olduğunu gösteriyor. Sürecin ikinci günündeyiz. İlk gün iyi geçmedi, bundan sonra İstanbul gibi yapacaksanız, İstanbul'a nasıl mukabele ediyorsak aynı şekilde buraya da mukabele ederiz."

'VERİLEMEYECEK HESAP YOK'

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun geçmişte 379 yılla 33 ayrı suçlamayla yargılandığını belirten Özel, "Her davet edildiğinde gitti. Bir yandan İzmir'e hizmet etti, bir yandan yargıya hesap verdi. Alnının akıyla, 1 gün bile ceza almadan o soruşturmadan çıktı. O günlerde AK Parti medyası, İzmir'in AK Parti'li siyasetçileri neler neler söylüyordu. O yüzden İzmir'in siyaset kültüründe soruşturulmak, hesap vermek ve aklanmak, tutuksuz yargılama vardır. Verilemeyecek hesap yoktur. İçlerinde verilemeyecek hesabı olan çıkarsa tutuksuz, şeffaf yargıladığın, savunma haklarını kısıtlamadığın, avukatlarla, eşle, aileyle uğraşmadığın bir durumda herkes adaletine inanırsa sorulan sorulara verilecek cevap yoksa kimse savcıya, hakime bir şey demez. Ama iftira, gizli tanık, şantaj, zulme yeltenilirse o zaman adalet aranmaz, siyasetin aparatı olunur" dedi.

'HİÇBİR KARDEŞİMİ SATMADIM'

"Bir Cumhuriyet Halk Partili, bir Cumhuriyet Halk Partiliye yanlış yaparsa o yanlışı kendime yapılmış sayarım" diyen Özel, "'Özgür Özel kurultayda kendisini destekleyenlere ölümüne sahip çıkmış, Tunç Soyer kurultayda karşısındaymış. Özgür Özel gelip sahip çıkmazmış. CHP bu süreçte çok yara alırmış.' Bizde rekabet, tartışma olur, kardeşlik hukukuna zeval getirmek olmaz. Hiçbir kardeşimi satmadım. Tunç kardeşimi de satmam. Özgür Özel ve CHP'nin yönetimi olarak adil ve tutuksuz yargılamanın olduğu, savunma hakkının kısıtlanmadığı, yargının bir operasyona alet olmadığı süreci dikkatle takip etmek üzere nasıl Aziz Kocaoğlu'nun her duruşmada yanına oturduysam, Tunç Soyer'in de otururum. Süreci en yakından ve samimi bir şekilde takip ederim" ifadelerini kullandı.

'KOOPERATİF SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Özel, "Kooperatiflerle ilgili İzmir'de hepimizi üzen tatsız bir süreç devam ediyor. O kooperatif denemesi ve devamında yaşananlar hepimizi üzen bir süreç. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına ilk verdiğim talimatta da son verdiğim talimatta da kooperatif meselesinde mağduriyetleri ortadan kaldıracak adımların atılmasını söyledim. Bir talihsizlik, inşaat maliyetlerindeki fahiş artışlar, yanlışlar, hatalar, kusurlar, soruşturulacak kısımlar varsa kim bir kusur işlediyse o da hesabını verir. Ama bu ne partinin sırtına yük olmalı ne de İzmir'de CHP ile İzmirliler arasındaki samimi gönül bağını zedelememeli. Bu işin birileri tarafından istismar edilmesine, partimiz aleyhine dönüştürülmesine hiçbir yönüyle izin vermeyeceğiz" dedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye-İş Sendikası'na bağlı çalışan ve 25 Haziran'da işten çıkarıldığı açıklanan bir grup işçi ise Özgür Özel'in CHP'li yöneticilerle toplantı yaptığı İzmir il binası önünde toplandı.