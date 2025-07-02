Özgür Özel: 'Kardeşlerimizi Satmam' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel: 'Kardeşlerimizi Satmam'

Özgür Özel: \'Kardeşlerimizi Satmam\'
02.07.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, Tunç Soyer'e destek vererek adil yargılama ve huzur vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizde rekabet, tartışma olur, kardeşlik hukukuna zeval getirmek olmaz. Hiçbir kardeşimi satmadım. Tunç kardeşimi de satmam. Özgür Özel ve CHP'nin yönetimi olarak adil ve tutuksuz yargılamanın olduğu, savunma hakkının kısıtlanmadığı, yargının bir operasyona alet olmadığı süreci dikkatle takip etmek üzere nasıl Aziz Kocaoğlu'nun her duruşmada yanına oturduysam, Tunç Soyer'in de otururum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret öncesi il başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Özel, "Dün grup toplantımızı İstanbul'a aldık. Dün akşam da hep birlikte Saraçhane'deydik. Orada yüz kara günün bilançosuna baktık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayına, milletimiz takdir ederse Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya kalkıyorlar. Biz de onunla hep birlikte hepinizin de emekleriyle mücadele ediyoruz. Bu sürecin içinde tam yüz karası dediğimiz o 100'üncü günde sabah mücadeleye, direnişe uyanmışken bizi bir başka gündemin içine çekmek, deyim yerindeyse dikkatimizi, motivasyonumuzu dağıtmak, yeni bir suçlama, yeni bir tartışmanın içine çekmek isteyenler dün sabah İzmir'de bir operasyona giriştiler. Hiç şüphe yok. Şeklen baktığınızda niyet ortaya çıkıyor. İlk günden beri İstanbul için de İzmir için de söylüyorum hiçbir yerel yönetici yargılanmaktan, soruşturulmaktan muaf değildir. Ama yeter ki yapılan iş adalete, hakkaniyete uygun olsun. Maksat sorgulamak, soruşturmak, hakikate ulaşmak olsun" dedi.

'İLK GÜN İYİ GEÇMEDİ'

Tutuklama tedbirinin istisna olduğunu söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün sabah gidip de gözaltına aldıklarından Tunç Soyer mi kaçak? 3-4 senelik mevzularla kaçacak olsa 50 kere kaçar. Ne Tunç Soyer'in ne İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun ne de görev, sorumluluk üstlenmiş arkadaşlarımızın veremeyecekleri hesap yok. Tutukluluk, tutuklama tedbiri istisnadır. Görevde olmayan, her biri bir telefonla gelecek olanları sabah şafak operasyonuyla, kollarında ikişer polisle, karşılarında kamerayla yapılan bu iş siyasi bir operasyon olduğunu, bir algı yönetimi olduğunu gösteriyor. Sürecin ikinci günündeyiz. İlk gün iyi geçmedi, bundan sonra İstanbul gibi yapacaksanız, İstanbul'a nasıl mukabele ediyorsak aynı şekilde buraya da mukabele ederiz."

'VERİLEMEYECEK HESAP YOK'

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun geçmişte 379 yılla 33 ayrı suçlamayla yargılandığını belirten Özel, "Her davet edildiğinde gitti. Bir yandan İzmir'e hizmet etti, bir yandan yargıya hesap verdi. Alnının akıyla, 1 gün bile ceza almadan o soruşturmadan çıktı. O günlerde AK Parti medyası, İzmir'in AK Parti'li siyasetçileri neler neler söylüyordu. O yüzden İzmir'in siyaset kültüründe soruşturulmak, hesap vermek ve aklanmak, tutuksuz yargılama vardır. Verilemeyecek hesap yoktur. İçlerinde verilemeyecek hesabı olan çıkarsa tutuksuz, şeffaf yargıladığın, savunma haklarını kısıtlamadığın, avukatlarla, eşle, aileyle uğraşmadığın bir durumda herkes adaletine inanırsa sorulan sorulara verilecek cevap yoksa kimse savcıya, hakime bir şey demez. Ama iftira, gizli tanık, şantaj, zulme yeltenilirse o zaman adalet aranmaz, siyasetin aparatı olunur" dedi.

'HİÇBİR KARDEŞİMİ SATMADIM'

"Bir Cumhuriyet Halk Partili, bir Cumhuriyet Halk Partiliye yanlış yaparsa o yanlışı kendime yapılmış sayarım" diyen Özel, "'Özgür Özel kurultayda kendisini destekleyenlere ölümüne sahip çıkmış, Tunç Soyer kurultayda karşısındaymış. Özgür Özel gelip sahip çıkmazmış. CHP bu süreçte çok yara alırmış.' Bizde rekabet, tartışma olur, kardeşlik hukukuna zeval getirmek olmaz. Hiçbir kardeşimi satmadım. Tunç kardeşimi de satmam. Özgür Özel ve CHP'nin yönetimi olarak adil ve tutuksuz yargılamanın olduğu, savunma hakkının kısıtlanmadığı, yargının bir operasyona alet olmadığı süreci dikkatle takip etmek üzere nasıl Aziz Kocaoğlu'nun her duruşmada yanına oturduysam, Tunç Soyer'in de otururum. Süreci en yakından ve samimi bir şekilde takip ederim" ifadelerini kullandı.

'KOOPERATİF SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Özel, "Kooperatiflerle ilgili İzmir'de hepimizi üzen tatsız bir süreç devam ediyor. O kooperatif denemesi ve devamında yaşananlar hepimizi üzen bir süreç. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına ilk verdiğim talimatta da son verdiğim talimatta da kooperatif meselesinde mağduriyetleri ortadan kaldıracak adımların atılmasını söyledim. Bir talihsizlik, inşaat maliyetlerindeki fahiş artışlar, yanlışlar, hatalar, kusurlar, soruşturulacak kısımlar varsa kim bir kusur işlediyse o da hesabını verir. Ama bu ne partinin sırtına yük olmalı ne de İzmir'de CHP ile İzmirliler arasındaki samimi gönül bağını zedelememeli. Bu işin birileri tarafından istismar edilmesine, partimiz aleyhine dönüştürülmesine hiçbir yönüyle izin vermeyeceğiz" dedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye-İş Sendikası'na bağlı çalışan ve 25 Haziran'da işten çıkarıldığı açıklanan bir grup işçi ise Özgür Özel'in CHP'li yöneticilerle toplantı yaptığı İzmir il binası önünde toplandı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: 'Kardeşlerimizi Satmam' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp intihar etti Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp intihar etti
Nicolo Zaniolo için karar çıktı Nicolo Zaniolo için karar çıktı
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Kuzey Irak’ta kritik temaslar MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kuzey Irak'ta kritik temaslar
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
Kayınpeder, gelinini silahla vurarak öldürdü Kayınpeder, gelinini silahla vurarak öldürdü
Tayland’da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı Tayland'da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu

16:39
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
15:26
Gemlik’te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür’den korkutan açıklama
Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
15:21
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor
İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
00:03
İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel’in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur
İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel'in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur
00:00
Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
23:41
CHP’nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
23:41
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
23:34
Bomba iddia PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
22:48
Staj için gittiği yerde şok yaşadı Şirketin isteği çileden çıkarır
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
22:38
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko’ya veda etti
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'ya veda etti
22:28
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
22:21
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
22:06
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 17:11:22. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel: 'Kardeşlerimizi Satmam' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.