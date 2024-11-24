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Özgür Özel, Öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığındaki heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Özel'in yanı sıra CHP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, parti üyeleri ve öğretmenlerin yer aldığı ziyarete, Özel'in de öğretmen olan annesi, babası ve öğretmenleri katılım sağladı.

Özel ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Genel Başkan Özel ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Defterde ise şu ifadelere yer verildi:

"24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini, eğitim devrimleriyle atan sizlere olan minnettimizi bir kez daha ifade etmek üzere, bizleri yetiştiren öğretmenlerimizle birlikte huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bizlere emanet ettiğiniz değerlere sahip çıkma ve bu değerleri geleceğe taşıma sorumluluğuyla, 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller yetiştirme idealinizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, nitelikli eğitimin herkes için ulaşılabilir olması, yeni nesillerin bilimin ve aklın rehberliğinde yetiştirilmesi ve nihayetinde adaletli, özgür ve zengin bir Türkiye'nin inşası için öğretmenlerimizin oynadığı kritin rolün bilincindeyiz. Bu anlayışla, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eğitim devrimlerinizin izinden yürümeye devam edeceğiz. Bugün, devrimlerimizin aşındırılmaya çalışıldığı, bilimin öneminin göz ardı edildiği ve toplumsal eşitsizliklerin derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Ancak gelecek nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin, cumhuriyeti sonsuza dek koruyacak bekçiler olduğuna dair inancınızı, bugün bizler de yüreğimizde taşıyoruz. Sizi, silah arkadaşlarınızı, eğitim şehitlerimizi ve bu mesleğe ömrünü adamış tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Misak-ı Milli'de Anıtkabir Özel Defterini imzaladıktan sonra ise Özel, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bıraktı.