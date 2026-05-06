Özgür Özel: Seçim Sandığını İstiyoruz - Son Dakika
06.05.2026 03:08
CHP lideri Özgür Özel, Sakarya'da seçim sandığı talep etti ve ekonomik adaletsizlikleri vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz artık eskiden şunu söylüyorduk; zam yap diyorduk, şunu yap, şu tedbiri al diyorduk. Gördük ki kendi menfaatlerine olmayan hiçbir şeyi yapmıyorlar. Onun için biz artık ne Tayyip Bey'den ne AK Parti'den hiçbir şey istemiyoruz. Bir tek şey istiyoruz, seçim sandığını istiyoruz, seçim sandığını" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya'da 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinginde Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslendi. Sakarya'nın derdini çözecek bir iktidar geleceğini belirten Özel, "Sakarya geçen yıl 70 milyar lira vergi vermiş, yatırım bütçesinde sadece 12 milyar lira almış. Ben beklerim ki Sakarya bir vergi versin, üç hizmet alsın. Beş hizmet alsın, helali hoş olsun derim. Sakarya yedi vermiş, bir almış. Birileri Sakarya'dan oyu da almış, vergiyi de kepçeyle almış, hizmete gelince çay kaşığıyla vermiş. İşte Sakarya neden şikayet ediyorsa özü budur. Sözün bittiği yer budur. Yedi kat vergi alıp yedide altısını götürüp yedide birini ancak bu şehre hizmet için ayıranlardan bu şehre asla fayda gelmez. Buradan size söz veriyorum. Bu devran değişecek, bu düzen değişecek, AK Parti'nin kara düzeni gidecek, Sakarya'nın derdini çözecek bir iktidar gelecek." diye konuştu.

'SEÇİM SANDIĞI İSTİYORUZ'

Seçim sandığı istediklerini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Tayyip Bey'den isteyebileceğiniz tek şey bu istifa. Çok iyi yapıyorsunuz. Biz artık eskiden şunu söylüyorduk; zam yap diyorduk, şunu yap, şu tedbiri al diyorduk. Gördük ki kendi menfaatlerine olmayan hiçbir şeyi yapmıyorlar. Onun için biz artık ne Tayyip Bey'den ne AK Parti'den hiçbir şey istemiyoruz. Bir tek şey istiyoruz, seçim sandığını istiyoruz, seçim sandığını. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hemen, en başında en düşük emekli maaşı bir asgari ücret olacak. Kimse bunu zor, imkansız gibi düşünmesin. 3 Kasım 2002, Adalet ve Kalkınma Partisi geldiği gün en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 42 bin lira. Ama 20 veriyor. Kaldı ki asgari ücreti de 28 bin lira gibi kabul edilemez, düşük bir yerde tutuyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidar olsa asgari ücret 39 bin lira, en düşük emekli maaşı 39 bin lira."

'HİÇ BİR ÇOCUK OKULA BOŞ BESLENME ÇANTASIYLA GİTMEYECEK'

Sandık geldiğinde hiçbir çocuğun okula boş beslenme çantasıyla gitmeyeceğini ifade eden Özel, "Ve o sandık gelince, işte böyle kimse geride kalmayacak. Hiçbir çocuk okula boş beslenme çantasıyla ya da bir kuru ekmekle, bir parça peynirle, bir yumurtayla gitmeyecek. Herkes okula, herkes okula dolu ve eşit bir beslenme çantasıyla gidecek. Öğlen okulda her öğrenciye aynı 3 kap sıcak bir yemek verilecek. Bütün öğrencilere içilebilir, temiz okul suyu bedava olacak. Zil çalınca bir çocuk koşup parasıyla kana kana temiz su içerken, öbür çocuk gidip ağzını tuvalet çeşmesine dayamayacak. Eğer böyle bir eşitsizliğe sessiz kalırsak, engel olamazsak bize de Allah iktidarı nasip etmesin. Bu haksızlığı yapanları da Allah bir gün daha iktidarda tutmasın. Cumhuriyet yurtlarıyla, üniversite öğrencilerini kimsenin insafına bırakmayacak, hiçbir cemaatin kucağına itmeyeceğiz. Her mahalleye devlet kreşleri açacağız, aynı belediyelerimizin açtıkları gibi. Kadınlar çocuklarını kreşe bırakabilecekler, sosyal hayata, çalışma hayatına katılabilecekler. Eğer bir kadın, bir sebeple evdeyse çocuk bakmak yüzünden, hasta bakmak yüzünden, engelliye bakmak yüzünden ya da biz ona iş bulamadık diye evde kalan kadın bir başına kalmayacak. Ömrünü güvencesizliğe bırakmayacak. Evdeki bütün kadınlara sigorta yaptıracağız, emeklilik hakkı vereceğiz. Ayrıca okullara 100 bin öğretmen, 75 bin sağlık görevlisi, 65 bin uzman çavuş görevlendirerek okullarımızı güvenli, kapısındaki uyuşturucu belasından ya da zihnini oyunlarla, başka şeylerle, eline silah almış çetelerle okulun önüne gelenlerden koruyacak. Asla ve asla okulda sağlık sorunu, temizlik sorunu, hijyen sorunu, öğrenciler arasında eşitsizlik sorunu olmayacak" diye konuştu.

'EKONOMİDE DEMOKRASİDE KRİZ VAR'

Ekonomide, demokraside ve yargıda kriz olduğunu söyleyen Özel, "Bu düzenin adı AK Parti'nin kara düzeni. İşte millet bu kara düzenden illallah demiş, yaka silkmiş durumda. Ama AK Parti bunu duymak yerine, milletin kararına savaş açmış durumda. İstanbul'u 30 sene yönettiler. Onlar kazandı, onlar yönetti, kimse karışmadı. İlk başta Erdoğan türlü şeylerle suçlandı. Tutuksuz yargılandı, ceza aldı. Cezaevine bile telefonla çağrıldı. Yanındaki koğuş arkadaşını kendi seçti. Cezaevine balık pişirme partileri verdi. Cezaevinde şiir kaseti doldurdu, çıkardı, sattı. Kimse engel olmadı. Şimdi öyle bir halde ki, seçilmiş belediye başkanının bir iftar sofrasında diplomasını iptal eden o. Sahur sırasında şafak baskınları yaptıran o. Dört gün emniyette tutan, sonra tutuklayan o. Bir yıldır, tam 403 gün oldu bugün, rakibini hem de cezası kesinleşmeden, asla ve asla suçlu denilebilecek bir durumda değilken, suçluymuş gibi cezaevinde tutan o. Devletin televizyonuna, Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansı'na yalan yanlış bilgiler yaydıran, partimize, Ekrem başkanımıza ve belediye başkanlarımıza iftiralar atan, yargı savaşı başlatan o" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

