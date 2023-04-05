Akşener'in kurşun saçtığı konuşmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler - Son Dakika
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Akşener'in kurşun saçtığı konuşmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler

05.04.2023 17:14

Mecliste gerçekleşen partisinin grup toplantısı için kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüdeki kurşunları salondakilere fırlattı. Akşener'in bu hareketine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu destek çıktı. Sosyal medya paylaşımında Kılıçdaroğlu, "İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasına sert tepki gösteren Akşener, kürsüdeki kurşunları salondakilere fırlattı. Akşener, "Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Söyleyin Ömer Halisdemir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra, şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Bunca hainliğin üzerinden geldikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE BURADAN SELAM OLSUN"

Akşener'in siyasetin gündemine oturan hareketine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. Twitter hesabından Akşener'in, "Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak?" paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun…" dedi.

"BİR ASLAN MİYAV DEDİ, MİNİK FARE KÜKREDİ"

Öte yandan Akşener, partisinin grup toplantısında şunları söylemişti: "Değerli dava arkadaşlarım; Recep Bey'in geçen haftaki, sayısız hezeyanlarından biri vardı ki, gerçekten evlere şenlik… Neymiş? Kiminle uğraşacağımı, çok iyi bilecekmişim… Neymiş? Kendisini benimle uğraştırmayacakmışım… Vay vay vay… Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi.

"SEN SEVSEN DE SEVMESEN DE UĞRAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Recep Bey, sen hiç merak etme ben kiminle uğraşacağımı çok iyi bilirim. Kul hakkı yiyenlerle, terörist başının mektubunun devletin televizyonunda okutanlarla, emekliden memurdan işçiden esirgediği milyarlarca lirayı rant şebekelilerinin altına serenlerle uğraşırım. Milletine yalan söyleyen, sesini duymayanlarla, Saraylarda keyif çatanlarla uğraşırım. Gençleri itip kakanlarla, kadınları ezip geçenlerle uğraşırım. Sen sevsen de sevmesen de, gıcık olsan da uğraşmaya devam edeceğim.

"BİR DE SENDEN ÖZÜR DİLEYECEĞİM ÖYLE Mİ?"

Tehdidin yansımasını hemen ertesi gün gördük. Devlet ciddiyeti olan bir iktidar konunun araştırılması için hemen harekete geçer değil mi. Recep Bey ve arkadaşları bize kızdılar. Neymiş bir bekçi arkadaş hırsız kovalıyormuş. İstanbul İl Başkanlığımız sanılanın aksine gökyüzünde değil yerde. Bu bekçi kardeşimiz iddiaya göre defalarca hareket etmiş. Recep Bey çıkmış benden özür bekliyormuş. Utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi, çok beklersin. Sakın unutma biz bu günlere öyle kolay gelmedik.

YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Körler sağırlar birbirini ağırlar, hay hay Kemal seni Meral hanım dünyaya duyurdu, en kötü adaysın.Tiyatro devam ediyor maalesef. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Körler sağırlar birbirini ağırlar,hay hay Kemal Meral hanım dünyaya duyurdu en kötü adaysın maalesef.Tiyatro devam ediyor anlaşılan. Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Kılıçdaroğlu: 'İttifak Ortağım, Yol Arkadaşım Meral Akşener Bugün Tarihi Bir Konuşma Yaptı. Kendisine Buradan Selam Olsun' Kılıçdaroğlu: 'İttifak Ortağım, Yol Arkadaşım Meral Akşener Bugün Tarihi Bir Konuşma Yaptı. Kendisine Buradan Selam Olsun' Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu için söyledikleri Bahçeli'nin tepkisine neden oldu: Çok komik, çok trajik Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu için söyledikleri Bahçeli'nin tepkisine neden oldu: Çok komik, çok trajik

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Son Dakika Politika Akşener'in kurşun saçtığı konuşmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in kurşun saçtığı konuşmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler - Son Dakika
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